Der große Dominator der 48. Auflage der Steiner Shopping Erlauftaler Radsporttage war ohne Zweifel Stephan Rabitsch. Der 28-Jährige vom Felbermayr-Team entschied nicht nur den Grand Prix Niederösterreich am Samstag für sich — nach 2013 und 2015 übrigens zum dritten Mal in seiner Karriere. Auch am Sonntag war er nicht zu biegen.

Dank seines Triumphes beim Grand Prix baute Rabitsch seine Führung in der Österreichischen Rad-Bundesliga aus. Er hat nun 947 Punkte auf dem Konto. Sein schärfster Verfolger, Maximilian Kuen vom Team Vorarlberg-Santic — der in Wieselburg am Samstag und Sonntag übrigens ebenfalls auf Rang zwei zu finden war — hält bei 699 Zählern. Auf Gesamtrang drei folgt Markus Wildauer (Tirol KTM) mit 670 Punkten.

Den Sieg beim freitäglichen Kriterium holte sich Lukas Schlemmer von den Maloja Pushbikers. Auch er blickt auf ein insgesamt erfolgreiches Wochenende zurück, komplettierte er doch am Samstag als Dritter das Grand-Prix-Stockerl.

Rundum zufrieden darf Renée Preyler, Obfrau des ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall, sein. Nicht nur, dass das Organisationsteam eine perfekte Veranstaltung in ungewöhnlicher Umgebung auf die Beine gestellt hat. (Eine Baustelle im Purgstaller Zentrum machte einen Umzug nach Wieselburg notwendig.) Die Nachwuchsfahrer der Purg staller ließen auch aufhorchen. Besonders die U17-Burschen.

Purgstaller Abo auf Stockerlplätze

David Preyler eröffnete „Die Erlauftaler“, wie der Klassiker in Radsportkreisen auch genannt wird, am Freitag mit Rang zwei im Kriterium. Am Samstag setzte er mit dem Sieg beim Grand Prix noch einen drauf. Am Sonntag durfte dann dank David Paumann und dem direkt von den Olympischen Jugendspielen in Baku angereisten Alexander Hajek (siehe Artikel auf Seite 66) ein Doppelsieg bejubelt werden. Die Erlauftaler Mädchen standen ihren Vereinskollegen in nichts nach. Laura Paumann triumphierte beim Juniorinnen-Kriterium und wurde am Samstag Dritte. So wie Clarissa Sturmlechner im U17-Kriterium. Ella-Maria Frais durfte sowohl beim Grand Prix als auch am Sonntag über Silber im U14-Rennen jubeln, das Kriterium entschied sie gar für sich.

Ein weiterer Purgstaller, aktuell für das Friesis Bikery Junior Racing Team unterwegs, war beim Grand Prix auf dem Junioren-Stockerl zu finden. Lokalmatador Max Kabas holte in einem packenden Zielsprint Rang drei.

Nach drei Tagen Hochbetrieb war RC-Purgstall-Obfrau Renée Preyler am Sonntag-Abend verständlicherweise etwas kaputt. Besonders ihrer Stimme merkte man die Strapazen der vergangenen 72 Stunden deutlich an. Preyler war aber auch rundum zufrieden. Mit dem Verlauf der „Erlauftaler“, mit den Leistungen der Purgstaller Youngsters, mit der Zusammenarbeit zwischen dem RC, den Gemeinden und den Blaulichtorganisationen (siehe Interview rechts).

Beeindruckt war sie auch von der Präsenz der Wieselburger Öffentlichkeit. „ZKW hat zum Beispiel beim Hobby-Rennen ein Riesenteam gestellt. Das hat mich extrem gefreut.“