Dass die große European Tour im Golfklub von Franz Wittmann gastiert, war im Vorjahr – corona-bedingt – die große Ausnahme. Diesmal gibt sich wieder die Challenge Tour ihr Stelldichein in den Voralpen Niederösterreichs.

Dort spielen hauptsächlich junge Golfprofis, die sich ihre Eintrittskarten für die ganz großen Turniere erkämpfen wollen. Um 190.000 Euro Preisgeld geht es immerhin auch.

Die großen Favoriten bringen aber auch viel Routine mit in Adamstal. Der 31-jährige Spanier Santiago Tarrio gewann heuer bereits zwei Turniere und führt die Jahrespunktewertung überlegen an. Der bekannteste Spieler ist wohl Marcel Siem. Der 40-jährige Deutsche gewann in seiner Laufbahn bereits vier Turniere auf der European Tour und teete elfmal bei Major-Turnieren auf.

Sechs Österreicher werden im Adamstal am Start sein: Neben Lukas Nemecz und Martin Wiegele auch Lokalmatador Sebastian Wittmann.