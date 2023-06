Hudson siegt, Österreich jubelt

Gesagt, getan! Österreichs Leichtathletik-Team hat bei den European Games in Polen den angestrebten Aufstieg aus Division 3 sicher geschafft. Die rot-weiß-rote Equipe hielt am Schlusstag in Chorzow mit gesamt 473,50 Punkten hinter Irland (494) Rang zwei, auch das drittplatzierte Israel (434) wird 2025 in Madrid in Division 2 dabei sein. Team-EM-Medaillen gibt es nur in der für Freitag bis Sonntag angesetzten Division 1. Allerdings werden auch über die Divisionen Einzelmedaillen vergeben.

Hudson hängt Konkurrenz ab

Nach drei österreichischen Disziplinen-Siegen am Dienstag und deren vier am Mittwoch wurden es am Donnerstag zwei. Victoria Hudson siegte im Speerwurf mit 60,27 m überlegen. „Über 60m geworfen zu haben freut mich sehr, aber vor allem der erste Platz fürs Team war wichtig“, betont die Schwechaterin. Die über 400 m ebenfalls für die WM in Budapest qualifizierte Susanne Gogl-Walli setzte sich über 200 m durch. Zweite Ränge holten Hochspringer Lionel Afan Strasser, Speerwerfer Matthias Lasch, Andreas Vojta über 5.000 m und die Mixed-Staffel über 4 x 400 m. Der Gerasdorfer, mit seinen 34 Jahren der Teamsenior, war nicht unzufrieden mit seinem Abschneiden (14:17,02): „Etwas Spritzigkeit fehlt mir durch das Marathontraining natürlich, daher ist Platz 2 ganz okay.“

Victory Hudson (SVS) gewann im Speerwurf Foto: ÖLV / Alfred Nevsimal, Alfred Nevsimal

Der Perchtoldsdorfer Markus Fuchs musste den schwülen Bedingungen Tribut zollen, belegte über 200 Meter Rang drei. Seine Zeit: 20,99 Sekunden. „Ich hatte Probleme mit dem Kreislauf, hab ich aber durch die guten Kühlmaßnahmen unseres Teams schnell erfangen“, sagt der Athlet von der Union St. Pölten. Nach einer intensiven Wettkampfphase will Fuchs in den nächsten Wochen ein wenig kürzertreten.

Strasser: „Da geht noch mehr“

Lionel Afan Strasser vom ATSV OMV Auersthal verpasste mit übersprungenen 2,11 Metern den Sieg nur hauchdünn. „Da geht sicher noch mehr“, ist sich der 20-Jährige bewusst. Katharina Pesendorfer (SVS Leichtathletik) klassierte sich über 3.000 Meter Hindernis in 10:33,55 Minuten auf Rang vier. Die Schwechaterin schlug zu Beginn ein flottes Tempo an: „Ich hab Risiko genommen, aber am Ende dafür gebüßt.“ Ebenfalls Vierte: Union-St.-Pölten-Läuferin Sandra Schauer über die 1.500 Meter.

Segelte über 2,11 Meter: Lionel Afan-Strasser Foto: ÖLV / Alfred Nevsimal, Alfred Nevsimal

"Es waren perfekte drei Tage für uns", resümiert ÖLV-Sportdirektor Gregor Högler. "Unser junges, aber sehr professionelles Team hat viele tolle Leistungen erbracht. Alle haben abgeliefert, als es darauf ankam." Während sich Hudson freute, über 60 m geworfen zu haben, setzte sich Gogl-Wall mit 23,09 Sek. auf Rang zwei von Österreichs ewiger Bestenliste über 200 m, hinter Karin Mayr-Krifka (22,70). Auf das EM-Limit für Rom 2024 fehlten ihr nur neun Hundertstel.

Unfried-Lob für Rekordstaffel

In der Staffel über 4 x 400 m fixierten Alessandro Greco, die für St. Pölten startende St. Veiterin Lena Pressler, der für den Burgenländer Nikas Strohmayer-Dangl eingesprungene Hürdenspezialist Leo Kohldörfer und Gogl-Walli in 3:22,46 Minuten einen österreichischen Rekord. Staffel-Coach Philipp Unfried war mit Rang zwei zufrieden: „Die Staffel ist trotz des kurzfristigen Wechsels sehr gut gelaufen. Alle haben ihre Leistung gebracht und sind gute Einzelzeiten gelaufen.“