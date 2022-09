Judo: Wimpassingerin Michi Polleres holt sich Platz eins in Oberwart

Werbung

Olympia-Silbermedaillengewinnerin Polleres setzte sich im Finale gegen die Französin Marie Eve Gahie mit Ippon durch, Borchashvili musste sich nur Olympiasieger Lascha Bekauri aus Georgien geschlagen geben.

Shamil Borchashvili, der ältere Bruder von Wachid und bei den Sommerspielen in Tokio Bronzemedaillengewinner, trat statt in seiner angestammten Klasse bis 81 kg in der Kategorie bis 90 an und wurde Fünfter. Im Oktober folgt als Saisonhighlight die WM in Taschkent, im Hinblick darauf wurde auf Gewichtmachen verzichtet.