Am Samstag nimmt der Lasseer Extremläufer Rainer Predl wohl seine größte sportliche Herausforderung in Angriff: Der 29-Jährige wird im Fitnessstudio „MegaFIT“ in Gänserndorf versuchen, den 14-Tage-Weltrekord auf dem Laufband bzw. die größte jemals zurückgelegte Distanz auf dem Laufband zu knacken. Eine wahnwitzige Idee, die zu diesem witzigen Sportler aus dem Weinviertel passt. Doch wer ist dieser Predl überhaupt?

Ursprünglich ein Ultraläufer, der 2008 mit dem Laufen begann, nahm er mehrmals an 100-Kilometer-WMs teil und wurde 2016 auch Staatsmeister über diese Distanz. Weitere Meilensteine einer außergewöhnlichen Karriere: Österreich-Rekord beim Sechs-Stunden-Lauf mit 85,517 km, 100-km-Laufband-Alternativ-Weltrekordhalter in 7:15:08 Stunden, 2014 Sieger beim Sahara-Marathon oder der offizielle Weltrekord über sieben Tage auf dem Laufband 2015. Da lief der Lasseer bereits unfassbare 852,46 Kilometer.

"Das wird der längste Lauf meines Lebens"

Jetzt also noch eine Woche länger mit unglaublichen Parametern: Um sein Ziel zu erreichen, muss der Marchfelder 130 Kilometer pro Tag zurück legen. Es scheint schier unmachbar, täglich eine Strecke von Wien bis Amstetten zu bewältigen – und das 14 Mal in Folge! „Das wird der längste Lauf meines Lebens und der härteste Weltrekord der Welt“, grinst Predl.

Wie sieht der Tagesablauf bei so einem Event aus? Geschlafen wird zwischen zwei und vier Uhr Früh, sonst wird gelaufen, wobei natürlich WC- und Massage-Pausen unausweichlich sind. Ziel ist es, während der 336 Stunden so viele Kilometer wie möglich abzuspulen. Der Rekord für die meisten Laufband-Kilometer in 14 Tagen liegt aktuell bei 1.327, den längsten Laufbandlauf überhaupt lief ein Kanadier in 30 Tagen mit 1.793 km – diese Strecke versucht Predl, in besagten zwei Wochen komprimiert zu bewältigen.

"Pro Tag wird Predl über 10.000 Kilokalorien verbrennen"

Der Versuch verlangt freilich sorgfältige medizinische Betreuung: Neben einem Teamarzt ist ständig eine Ernährungsspezialistin vor Ort, denn pro Tag wird Predl über 10.000 Kilokalorien verbrennen, aber nur knapp 8.000 zu sich nehmen können. „Da müssen wir genau schauen, ich werde in den zwei Wochen einige Kilo verlieren“, weiß der außergewöhnliche Athlet. Beim Sieben-Tage-Rekord waren es bereits fünf Kilo.

Weitere Fun-Facts: Neun Paar Laufschuhe stehen bereit, wegen der zunehmend anschwellenden Füße von der eigentlichen Größe 44,5 bis Größe 48. Alle 100 Kilometer geht ein Leuchtsignal in den Gänserndorfer Himmel, und täglich ab 21 Uhr darf der Extremsportler zur Belohnung „seine“ TV-Serien über eine Leinwand schauen.

Ansonsten hofft Predl auf viele Fans, die rund um die Uhr kommen können, Unterstützer auf den Begleitlaufbändern und natürlich Spenden. Der gesamte Erlös kommt nämlich wie immer einem karitativen Zweck zugute, diesmal der Pfotenhilfe Lochen.