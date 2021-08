Ultra-Sportlerin Alexandra Meixner will Rad-Weltrekord .

Die Waldviertlerin Alexandra Meixner ist seit knapp 20 Jahren Ultra-Sportlerin. Zu ihren größten Erfolgen zählen vier Weltrekorde in verschiedenen Ultratriathlon-Disziplinen, zwei Teilnahmen beim „Race across America“ und ein weiterer Weltrekord als schnellste Frau beim „Race across Australia“. Ab 17. August startet die 50-Jährige einen weiteren spektakulären Weltrekordversuch: