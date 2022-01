Frauensport: Der lange Weg zu gleichen Chancen

Wenn zwei Vergleichbares leisten, steht unterm Strich nicht immer ein vergleichbarer Betrag. Und so klafft auch zum Start des Jahres 2022 zwischen den Möglichkeiten im Frauen- und im Männersport eine Lücke. Während etwa männliche Kicker in Liga drei bisweilen vom Amateursport gut leben können, schaut die Lage in den meisten Bundesligen bei den Frauen ganz anders aus. Dort ist oftmals die Aufwandsentschädigung nur der berühmte „Tropfen auf den heißen Stein“.

Dem will nun das Sportministerium entgegenwirken. Unter dem Titel „Dream Teams“ hat Vizekanzler Werner Kogler eine neue Förderschiene aufgelegt, die im Zeichen der Gendergerechtigkeit für einen Professionalisierungsschub in den obersten Frauenligen sorgen soll. Für die Saison 2021/22 sind insgesamt 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Unterstützt werden die Top-Spielklassen im Fußball, Handball, Volleyball, Basketball, Tischtennis, Eishockey, Hockey und Softball. 66 Vereine profitieren davon – darunter auch zahlreiche NÖ-Klubs.

Dadurch könnten die Budgets um bis zu 30 Prozent angehoben werden, rechnet Kogler vor: „In absoluten Zahlen sprechen wir von Beträgen zwischen 5.500 bis 88.000 Euro.“ Ein Drittel der Förderungen fließt als Sockelbetrag, zwei Drittel werden erfolgsabhängig ausgeschüttet. „Der Sport kann einiges leisten, um die Gendergerechtigkeit voranzutreiben. Aber dafür gilt‘s noch einiges zu tun“, ist sich Kogler bewusst. Als Schritt in die richtige Richtung wertet Isabell Hochstöger seitens des ÖFB die „Dream Teams“-Initiative. „Sie macht es für junge Frauen attraktiver, dem Spitzensport treu zu bleiben.“

Förderung soll die Strukturen verbessern

Die Mittel können für alle Maßnahmen verwendet werden, die die Strukturen stärken, die Trainingsqualität steigern, die Außenwahrnehmung unterstützen und Talente zur Ausübung von Mannschaftssport im Verein motivieren. Die Förderung des Frauenteamsports soll über die Pandemiezeiten hinauslaufen. Was nicht nur Wilfried Schmaus, der „Mastermind“ bei Frauenfußballmeister SKN St. Pölten, begrüßt: „Ich seh‘ das sehr positiv. Wir werden‘s zur Umsetzung eines Trackingsystems (Anmerkung: Analyse der Leistungsdaten in Training und Wettkampf) verwenden.“

Innerhalb der Frauenfußballbundesliga ist das Gefälle enorm. Während Serienmeister St. Pölten die Stammkräfte als Profis angemeldet hat, kann bei den „Kleinen“ oft nur zwei-, dreimal in der Woche trainiert werden. „Uns hilft jeder Cent weiter“, sagt Inge Obermüller, Obfrau beim SKV Altenmarkt. Etwa für die Errichtung einer Containerlösung am Sportplatz, um Kabinenplätze für Gästeteams und Schiedsrichter zu schaffen. Dass aber neben dem Spitzensport auch die Basis, vor allem der Nachwuchs, unterstützt werden muss, ist den Verbänden bewusst.

Die Pandemie als „Talentebremse“

„In diesen Bereichen hat sich in den vergangenen Jahren viel bewegt, aber wir sind immer noch am Anfang“, sagt ÖFB-Frauenteamchefin Irene Fuhrmann. Die sich von der Europameisterschaft im Sommer, wo Österreichs Ladys zum Start auf Gastgeber England treffen, „einen Schub für den Frauenfußball“ erwartet.

In Niederösterreich ist rund ein Viertel (konkret 2.615) der aktuell 10.719 Frauenfußballerinnen gemeldet. 199 Neuanmeldungen verzeichnete der NÖ-Verband bei den weiblichen Kickern in der Saison 2020/21.

Gemeldete Frauenfußballerinnen pro Landesverband Quelle: ÖFB; Illustration: GSapphire/Shutterstock.com; NÖN-Grafik: Gastegger

Allerdings stagniert die Zahl der Teams im Meisterschaftsbetrieb, reine Mädchenteams im Nachwuchs haben Seltenheitswert. „Die Einschränkungen aufgrund der Pandemie haben uns ein wenig zurückgeworfen“, räumt Karin Gruber, die ÖFB-Projektleiterin für den Mädchenfußball, ein. Mit speziellen Aktionen will der Verband den Girls Gusto auf Fußball machen – etwa mit den „Ostar-Richi Mädchen Festivals“ für Fünf- bis Zwölfjährige im Frühjahr. Wenn Corona mitspielt …