In der zweiten Jahreshälfte 2020 werden fünf Gemeinden und 22 Vereine in allen Landesvierteln bei der Umsetzung diverser Sportinfrastrukturprojekte mit insgesamt 531.190 Euro vom Land Niederösterreich gefördert. Dadurch wird ein Investitionsvolumen von rund 3,7 Millionen Euro ausgelöst. „Unsere Investitionen in die niederösterreichische Sportinfrastruktur haben viele positive Auswirkungen. Wir fördern dadurch die regionale Wirtschaft, stärken die Region und unterstützen die Freiwilligenarbeit im Sport. Anderseits motivieren moderne und attraktive Sportstätten die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zur Bewegung. Diese Impulse sind gerade in dieser herausfordernden Zeit sehr wichtig für Niederösterreich und bringen das gesamte Bundesland wieder in Schwung“, so Sportlandesrat Jochen Danninger.

Große Infrastrukturprojekte in Horn und Tulln

Von zwei großen Sportinfrastrukturprojekten im Wald- und Industrieviertel machte sich Sportlandesrat Jochen Danninger persönlich ein Bild. Im Bezirk Horn wird die Heimstätte des SV Horn modernisiert. Rechtzeitig für den Fußball-Bundesligastart wurde in der Sparkasse Horn Arena ein neuer Rasen verlegt sowie eine automatische Bewässerungsanlage installiert. Im Bezirk Tulln wird das Vereinshaus des Männerturnvereins Klosterneuburg renoviert. Dafür wurde bereits 2019 eine Förderung bewilligt, im ersten Halbjahr 2020 wurde nun auch die zweite Sanierungsphase unterstützt.

Nachfrage für moderne Fußball- & Tennisplätze groß

Fußball und Tennis sind weiterhin sehr beliebte Vereinssportarten, wodurch auch vermehrt moderne Sportstätten für die Ausübung dieser geschaffen werden. In den Gemeinden Klausen-Leopoldsdorf, Bad Großpertholz und St. Martin-Karlsbach werden die Tennisplätze generalsaniert. Zudem wird die Tennisplatz-Beleuchtung in den Gemeinden Grafenegg, Kapelln und Amstetten erneuert. Der 1. Klosterneuburger Tennisverein bekommt außerdem einen zusätzlichen Platz.

Im Fußball wird die richtige Pflege der Fußballfelder zunehmend wichtiger. In der Gemeinde Hundsheim, Göttlesbrunn-Arbesthal, Auersthal und Melk werden daher Rasentraktoren gekauft. Fußball-Vereinshäuser saniert oder erweitert werden in den Gemeinden Hernstein, Hainfeld, Waidhofen an der Thaya und Sallingberg. In Weikersdorf am Steinfelde wird von der Gemeinde ebenfalls in den Ausbau der Fußballanlage investiert und neben der Generalsanierung der Spielfelder auch ein neues Klubhaus gebaut. In den Gemeinde Zillingdorf und Wiesmath wird die Flutlichtanlage für die Fußballfelder umgebaut. Der SF-Berg wird, wie der SV Horn, eine Rasensanierung durchführen und eine automatische Bewässerung installieren.

Bei den Sportinfrastrukturprojekten liegt auch schon ein Augenmerk auf dem Wintersport. In der Gemeinden St. Peter in der Au wird die Stocksporthalle mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet. Der Eisschützenverein Siedler Buam Neunkirchen bekommt eine neue Heizung, der Eisschützenverein Flatz baut eine neue WC-Anlage. Der Schiklub Lackenhof erhält neue Vereinsräumlichkeiten. Die Gemeinde Ternitz kauft eine Eisaufbereitungsmaschine an.

Zusätzlich wird das neue Regionalbad in Gänserndorf bei der Anschaffung von Schwimmsportausstattung, wie Startsockel, Schwimmleinen und Sprungbrett, unterstützt.