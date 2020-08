Die Austrian Bowle in der St. Pöltner NV Arena mauserte sich in den vergangenen Jahren zu einem Sport-Highlight in NÖ. Dieses Jahr erfährt die Begeisterung darum eine Unterbrechung. Mit den Vikings und den Giants sind nur zwei Teams am Start, die im September in einer Finalserie (Best-of-Five in Wien und Graz) den Titel untereinander ausmachen. Selbst Titelverteidiger Tirol Raiders verzichten. Der Grund: Corona.

Hintergrund ist der, dass die Top-Ligen aller von der BSO anerkannten Fachverbände als „Spitzensport“ eingestuft wurden. Analog zur Fußball-Bundesliga mussten diese mit dem „großen“ Präventionskonzept planen. Bei tatsächlichen Profiligen wie im Eishockey einleuchtend, sind regelmäßige Coronatests und Quarantäne-Maßnahmen bei Amateurligen schwer finanzier- und argumentierbar. Im Baseball, Faustball oder eben auch im Football sind blutige Amateure am Werk.

Christoph Seyrl, Generalsekretär des Football-Verbandes, klärt auf: „Einerseits haben wir natürlich Verständnis und sind uns bewusst, dass wir uns in einer Ausnahmesituation befinden. Andererseits passte das Konzept nicht für einen Verband wie den unseren.“ Diskutiert wurde deshalb eine Wahlmöglichkeit der Verbände, mit „großem“ oder „kleinem“ Präventionskonzept zu arbeiten. Bislang wurde das aber nicht in einer Verordnung adaptiert. Für die Footballer käme das ohnehin zu spät.