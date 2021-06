Von 3. bis 6. Juni findet die SPORT.LAND.NÖ womens|kids tour statt. In vier Etappen geht es für die schnellsten Profiradfahrerinnen und den Nachwuchs durch Niederösterreich im Rahmen von Österreichs einzigem Etappenrennen für Frauen. Gewertet werden die Kategorien Elite Frauen/Juniorinnen und U 15 männlich/U 17 weiblich. Mit diesem Rennen hat das Union RRT Pielachtal mit Veranstaltungsleiter Florian König eine Vorreiterrolle im österreichischen Radsport übernommen, befinden sich unter den 20 gemeldeten Teams doch auch die Nationalteams aus der Schweiz, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowenien, Ungarn, Slowakei und Österreich.

Die restlichen Teams bilden Landeskaderteams beziehungsweise regionale Auswahlteams. "Es ist also ein Teil der absoluten Weltspitze des Frauenradsports in Niederösterreich zu Gast", freut sich König, der sich auch gleich bei allen bedankt, welche die Tour möglich gemacht haben.

"Auch wenn sich aufgrund der Covid-Pandemie die Vorbereitungsarbeiten um ein Vielfaches vermehrt haben, bin ich sehr froh, dass diese Veranstaltung durch das Bundesministerium für Sport zu einer Spitzensportveranstaltung von nationalem Interesse aufgewertet wurde und wir vollste Unterstützung durch das Sportland NÖ haben, sodass wir die Rundfahrt in diesen schweren Zeiten überhaupt sicher planen konnten. Und sportlich wurden die Erwartungen an den ersten beiden Tagen bereits voll erfüllt.

Polnischer Dreifach-Erfolg bei der Auftaktetappe

Drei polnischen Fahrerinnen von TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team haben am Donnerstag, der neben Fronleichnam auch noch internationaler Tag des Rades war, mit unglaublichen 46 km/h Schnitt die 14,8 Kilometer lange Strecke zwischen Herzogenburg und Traismauer zurückgelegt. „Das Eröffnungszeitfahren war zwar eine Machtdemonstration des polnischen Teams, aber ich bin schon gespannt, inwieweit die Truppe um Karolina Kumiega als erste Trägerin des Gelben Trikots auf der zweiten Etappe bergfest sein wird“, hatte der Tour-Initiator Florian König vom Union RRT Pielachtal schon seine Zwifel, ob die Polen auf der schwersten Etappe ähnlich weit vorn mitmischen würden können.

Beste Österreicherin war Gabriela Erharter vom Union Raiffeisen Radteam Tirol, sie belegte den zehnten Gesamtrang und hatte somit knapp eine Minute Rückstand im Gesamtklassement. Vom Veranstalterteam dem Union Radrennteam Pielachtal war Petra Autengruber auf Rang 46 bestplatzierte Fahrerin. Bei sommerlichen Temperaturen hatten sich 112 Fahrerinnen aus acht Nationen auf den Weg gemacht, um die erste SPORT.LAND.NÖ womens|kids tour der Geschichte zu bestreiten!

Zugleich findet auf derselben Strecke auch die erste KidsTour statt. Und mit einem Stockerl für Österreich startete gleich die erste Etappe, die 86 Fahrer und Fahrerinnen in Angriff nahmen.

Der junge Oberösterreicher Valentin Zobl zeigte mit einem Rückstand von nur 20 Sekunden, dass mit ihm auch in der Gesamtwertung zu rechnen sein wird! Bestes Mädchen wurde die deutsche Fahrerin Lara Liehner. Sie schlüpfte auch als erste ins weiße Führungstrikot von Raiffeisen. In der Gesamtwertung führte nach Tag eins Falko Jarick vom Brandenburgischen Radsportverband. Für ihn gab’s zunächst das Gelbe Führungstrikot der Burschen von Sportland NÖ.

Deutsche Fox nach Soloritt Erste der zweiten "Königsetappe"

Am Freitag wartete die topographisch klar schwerste Etappe auf die Teilnehmerinnen. Die 7,6 km lange Runde mit Start und Ziel in Stephanshart war zehnmal zu befahren und hatte es wirklich in sich. Ein rund 500 Meter langer, 15 Prozent steiler Anstieg war ebenso oft zu bewältigen und als besonderes „Zuckerl“ endete die Etappe auch ganz oben am Berg.

Der Respekt war offensichtlich groß und so ging das Feld nur verhalten ins Rennen. Von kleinen Attacken abgesehen, blieb das Peloton bis fünf Runden vor Schluss geschlossen. Erst in der sechsten Runde wagte die Deutsche Katharina Fox (RSG Giessen) einen Vorstoß und fuhr sich binnen zwei Runden einen Maximalvorsprung von 35 Sekunden heraus. Eingangs der vorletzten Runde schien das Feld ernst zu machen und an der Start-Ziel-Linie betrug der Vorsprung nur mehr wenige Sekunden. Doch das Peloton, angeführt von der Mannschaft der Trägerin des Gelben Trikots, zeigte sich uneinig und als Fox die Glocke für die letzte Runde bekam, hatte sie ihren Vorsprung plötzlich auf 1:30 Minuten ausgebaut.

Und auf den letzten 7,6 Kilometern hielt die 25-jährige Deutsche das heranfliegende Feld auf Distanz. Bei der 500m Marke hatte sie immer noch einen Vorsprung von einer Minute, der bis zur Ziellinie zwar auf 12 Sekunden schmolz, der Sieg war ihr jedoch nicht mehr zu nehmen. Den Sprint des heranbrausenden Feldes gewann die Polin Agnieszka Skalniak-Sojka (Mat Atom Deweloper Women Cycling Team), vor ihrer Teamkollegin Lucja Pietrzak.

Als beste Österreicherin landete Daniela Schmidsberger (Nationalteam Österreich) am 19. Rang (+27 Sekunden). In der Wertung der Juniorinnen platzierte sich die junge Österreicherin auf dem neunten Rang.

Mit dem fünften Etappenrang konnte die Polin Kumiega ihr Gelbes Trikot aber erfolgreich verteidigen. Die Tirolerin Gabriela Erharter (Union Raiffeisen Radteam Tirol) rückte einige Ränge nach vor und liegt in der Gesamtwertung nun auf Rang elf.

Bei Burschen fährt Oberösterreicher ins "Gelbe"

Bei den Burschen schlüpfte der Oberösterreicher Valentin Zobl dank eines zweiten Etappenranges ins „Gelbe“. Das Rennen der KidsTour ging am späten Nachmittag nach dem Frauenrennen bei heuer noch ungewohnt sommerlichen Temperaturen in Szene, und 45,6 Kilometer verlangten den Fahrern udn Fahrerinnen alles ab. Bereits in den ersten beiden Runden zersplittere das Feld in viele kleine Grüppchen. An der Spitze baute eine 10-köpfige Gruppe mit Zobl kontinuierlich ihren Vorsprung auf die dahinter Folgenden aus. Beeindruckend die Leistung der zwei jungen Schweizer Nationalteamfahrerinnen Lara Liener und Nina Hutter, die Teil der Führungsgruppe waren.

Zwei Runden vor Schluss war es aber vor allem Zobl, der am Anstieg aufs Tempo drückte, wodurch die Spitzengruppe zu einem Trio zusammenschmolz. Im Zielsprint musste sich der junge Oberösterreicher nur einem seiner beiden Fluchtgefährten geschlagen geben. Martin Haluska (CK Epic Dohnany) siegt vor dem zeitgleich die Ziellinie querenden Valentin Zobl. Auf Platz drei landete der Leipziger Lenny Karstedt.

Liehner (Swiss Cycling) wurde bestplatzierte WU17 Dame. Florentina Prünster (LRV Steiermark) platzierte sich als beste Österreicherin auf Rang 14.

Im Gesamtklassement geht Valentin Zobl nun am Samstag mit sechs Sekunden Vorsprung auf Martin Haluska und 39 Sekunden auf Lenny Karstedt an den Start der dritten Etappe.

Unantastbar scheint Lara Liehner, die mit einem komfortablen Polster von 1:28 Minuten auf ihre Teamkollegin Anina Hutter und 2:40 Minuten auf Pia Grünwald (Nationalteam Deutschland) das dritte Teilstück in Angriff nehmen wird.

Dieses wird dann auch wie die vierte Etappe am Sonntag im Zuge des bereits traditionellen Grand Prix Fliegerhorst presented by Raiffeisen des RRT Pielachtal von Veranstaltungsleiter Florian König in Markersdorf-Haindorf gefahren.