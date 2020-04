Der Weltsportverband hat am 1. April verkündet, dass für weitere zwei Monate bis zum 1. Juni weltweit keine Rennen stattfinden werden. „Leider kein Scherz, sondern eine harte aber dennoch absolut nachvollziehbare Reaktion auf den aktuellen Ausnahmezustand – denn die Gesundheit steht an erster Stelle“, meint dazu Florian König vom Union Radrennteam Pielachtal, der nicht nur als sportlicher Leiter ein Bundesligafrauenteam führt, sondern mit seinem Klub auch als Rennorganisator in Erscheinung tritt.

„Obwohl in der Bundesliga engagiert, sind Frauenradsportlerin finanziell zwar nur ‚Hobbysportler‘, dennoch trainieren sie seit Monaten höchst professionell und es plagt unsere Mädels daher die große Ungewissheit, wann wir wieder bei Rennen starten dürfen“, erklärt König. Für die Pielachtalerinnen hat die Vorbereitung bereits mit 1. November begonnen, die ersten Rennen hätten jetzt Ende März/Anfang April starten sollen. „Sie haben jetzt alle mindestens fünf Monate Vorbereitung hinter sich, um am Tag x bereit zu sein. Wenn der Tag x jetzt wegfällt und bis unbekannt verschoben wird, ist es natürlich schwer, sich weiter fürs Training zu motivieren“, weiß auch König, der selbst viele Amateurrennen auf semiprofessioneller Basis gefahren ist.

Seit Mallorca fast keine Ausfahrten mehr

Als eines der letzten Teams sind die Fahrerinnen des Union RRT Pielachtal Anfang März vom Trainingslager auf Mallorca zurückgekehrt. „Da hat man bereits gesehen, dass Tina Berger-Schauer, Alina Reichert und Conny Holland im Winter brav trainiert haben und sich in einer super Verfassung für die ersten Rennen befunden hätten“, berichtet König. Doch dann kam Corona und alles war anders …

Teamchef König gab sofort klare Anweisungen an die Mädels: Es gibt Spielregeln, die Sportministerium und Verband vorgeben und daher sei zur Zeit nur alleine auf der Straße zu trainieren und daran müsse man sich strikt halten. „All unsere Mädels wissen, dass sie im worst case nicht Priorität in den Krankenhäusern haben, wenn sie einen Sturz oder Unfall im Training haben. Somit ist jetzt enorm viel Hausverstand und Eigenverantwortung gefragt!“

Trotzdem sieht König auch „ein kleines Fünkchen Positives für Radfahrer“ an der Coronakrise: „Der größte Gegner bei jeder Trainingsausfahrt ist der Autoverkehr, jedes Training ist gezeichnet von Beschimpfungen, Bedrohungen und waghalsigen Manövern von Autofahrern – im Grund genommen wären wir jetzt, auf Grund des stark verringerten Verkehrs, sicherer unterwegs als das ganze Jahr über!“ Dennoch würden einige Mädels aktuell nur indoor am Ergometer trainieren, andere eben alleine auf der Straße.

Planungen für Sportland NÖ womens/kids Tour im Juni laufen weiter

Das größte Kopfzerbrechen bereitet König derzeit seine von 11. bis 14. Juni geplante Sportland NÖ womens/kids tour. „Die Vorbereitungen laufen nach wie vor, denn wenn wir fahren dürfen muss schlussendlich alles fertig geplant und organisiert sein“, sagt er. Doch für die Rundfahrt müssten dann im Juni auch alle Grenzen wieder offen sein, denn dreiviertel aller Teilnehmerinnen kämen zu dieser Rundfahrt aus dem Ausland. Einen Notfallplan hat König aber natürlich schon: „Wenn die Grenzen zu sind, dann müssen wir die Rundfahrt absagen und können nur den 7. Grand Prix Fliegerhorst presented by Raiffeisen in Markersdorf über zwei Tage durchführen. Und sollte auch dies im Juni noch nicht möglich sein, werden wir entweder ganz absagen oder eine eintägige Veranstaltung im Oktober machen.“

Auf alle Fälle will sich König für die endgültige Entscheidung noch bis Anfang Mai Zeit lassen und dann seien natürlich die Vorgaben der Bundesregierung maßgebend. „Übers Knie brechen wollen wir nichts, denn die Gesundheit unserer Fahrer und Helfer steht an oberster Stelle!“

Technikbewerb für Kids im Hammerpark fällt aus

Und ein weiteres Projekt, bei dem der Verein federführend ist, wird von der Corona-Krise stark betroffen: die KidsBikeTrophy powered by Sportland Niederösterreich. Der Einstand mit knapp 70 Kinder im Oktober beim Crossrennen im Kaiserwald war vielsprechend, auch die Rennen in weiterer Folge in Böheimkirchen und am 3Königstag in St. Pölten waren extrem gut besucht. Der Technikbewerb der Radsportunion Ende April im Hammerpark wird aber abgesagt werden müssen. „Das tut uns natürlich sehr leid, denn der Radsportnachwuchs im Großraum St.Pölten hätte da die Möglichkeit gehabt wieder zu zeigen, dass er riesengroßes Potential besitzt“, sagt König.