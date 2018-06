Die bisherigen Titel und Finali von Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem, der am Sonntag in Paris sein erstes Grand-Slam-Finale in Paris verloren hat:

ATP-Turniersiege (bisher 10/wenn nicht anders angegeben auf Sand):

2015 (3)

Nizza (439.405 Euro): Leonard Mayer (ARG) 6:7(8),7:5,7:6(2)

Umag (494.310 Euro): Joao Sousa (POR) 6:4,6:1

Gstaad (494.310 Euro): David Goffin (BEL) 7:5,6:2

2016 (4)

Buenos Aires (598.865 Dollar): Nicolas Almagro (ESP) 7:6(2),3:6,7:6(4)

Acapulco (1,551 Mio. Dollar/Hartplatz): Bernard Tomic (AUS) 7:6(6),4:6,6:3

Nizza (520.070 Euro): Alexander Zverev (GER) 6:4,3:6,6:0

Stuttgart (675.645 Euro/Rasen): Philipp Kohlschreiber (GER) 6:7(2),6:4,6:4

2017 (1)

Rio de Janeiro (2.858.530 Dollar): Pablo Carreno Busta (ESP) 7:5,6:4

2018 (2)

Buenos Aires (568.190 Dollar): Aljaz Bedene (SLO) 6:2,6:4

Lyon (561.345 Euro): Gilles Simon (FRA) 3:6,7:6(2),6:1

Finali (bisher 7 verloren):

2014 (1)

Kitzbühel (485.670 Euro): David Goffin (BEL) - Thiem 4:6,6:1,6:3

2016 (2)

München (520.070 Euro): Philipp Kohlschreiber (GER) - Thiem 7:6(7),4:6,7:6(4)

Metz (520.070 Euro): Lucas Pouille (FRA) - Thiem 7:6(5),6:2

2017 (2)

Barcelona (2,373 Mio. Dollar): Rafael Nadal (ESP) - Thiem 6:4,6:1

Madrid (6,408 Mio. Euro): Nadal - Thiem 7:6(8),6:4

2018 (2)

Madrid (7,191 Mio. Euro): A. Zverev - Thiem 6:4,6:4

French Open Paris (39,197 Mio. Euro): Nadal - Thiem 6:4,6:3,6:2