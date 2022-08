Land fördert Sportstätten-Projekte mit 1,1 Millionen Euro

Werbung

In Niederösterreich bekamen bereits 177 Verbesserungs- und Neueröffnungssportanalagenprojekte in den ersten sechs Monaten eine Förderung. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres blieb zwar das Fördervolumen von 1,1 Millionen Euro gleich, wurden aber nur 151 Projekte unterstützt.

2022 wurde beispielsweise die Leichtathletikanalage in Pottenstein, der Neubau des Beachvolleyball-Vereinsgebäudes in Zeillern und die Neuerrichtung der Sportstätte auf der Spannweide in Bruck an der Leitha gefördert. Insgesamt wurde damit ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 7,3 Millionen Euro ausgelöst.

„Wir wollen bei den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern das Bewusstsein für einen aktiven Lebensstil schaffen und insbesondere unsere Jüngsten für Bewegung begeistern.“ so Sport- und Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger.

Landesrat Jochen Danninger sowie drei Schülerinnen der Sportmittelschule St. Pölten Foto: NLK Burchhart

Durch moderne Sportanlagen haben die Sportlerinnen und Sportler mehr Spaß und die Arbeit der Funktionäre und freiwilligen Helfer sei erleichtert. Neue Trendsportanalagen sollen Kindern eine Möglichkeit bieten sich öffentlich frei zugänglich vielseitig zu bewegen.

Danninger dankt allen Vereinsfunktionären und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da sie mit ihrem unermüdlichen Einsatz und Fleiß unverzichtbarer Bestandteile für die Umsetzung der Bau- und Sanierungsarbeiten seien.

Bei der Planung der Sportanlagen wird zudem auf multifunktonale Nutzbarkeit geachtet sowie der Beleuchtung. 24 Anlagen werden heuer mit LED Beleuchtung ausgestattet, wie zum Beispiel der Neubau der Flutlichtanlage am Baseballplatz der Diving Ducks in Wiener Neustadt. Durch die Multifunktionalität soll Kinder und Jugendlichen ein Angebot unterschiedlichster Bewegungsformen geboten werden zudem sollen auch Mädchen davon angesprochen werden.