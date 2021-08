In der vergangenen Saison hatten sich die Kickerinnen zum sechsten Mal in Folge den Meistertitel gesichert.

„Der SKN St. Pölten Frauen ist ein niederösterreichischer Vorzeige- und Rekordverein, auf den unser ganzes Bundesland stolz ist. Auf die SKN Frauen ist Verlass, wenn es um Erfolge geht, die Vorbildwirkung für junge Sportlerinnen und Mädchen haben und damit unsere Sportstrategie 2025 unterstützen.“, zeigten sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Sportlandesrat Jochen Danninger vom Fußballverein begeistert.

Champions League-Qualifikation als Start in die neue Saison

Am 18. August geht es für den SKN St. Pölten Frauen im Rahmen der europäischen Königsklasse nach Turin. In der ersten Qualifikationsrunde wartet Besiktas Istanbul als Gegner. Bei einem Sieg könnte es anschließend gegen Juventus Turin zum Kampf um den Aufstieg in die zweite Qualifikationsrunde kommen. „Vergangene Saison ist der SKN St. Pölten Frauen erstmalig ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Ich bin mir sicher, dass der Verein auch heuer auf internationaler Ebene überzeugen kann.“, so Sportlandesrat Jochen Danninger.

Am 29. August steht für den SKN St. Pölten Frauen dann das erste Spiel der Frauen-Bundesliga auf dem Programm. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner drückt fest die Daumen: „Ich wünsche unseren Fußballerinnen für sämtliche internationalen und nationalen Matches alles Gute!“