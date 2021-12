NÖ-Sportschule Lindabrunn: Die Hoffnung auf ein blaues Auge

Einst bereiteten sich in Lindabrunn die Stars des SSC Napoli unter Trainer Roberto Donadoni vor. Heute werden vor den Toren Wiens kleinere Brötchen gebacken. Zum 45-Jahr-Jubiläum steuert die Sportschule Lindabrunn einer schwierigen Zukunft entgegen. Die Hoffnung, mit einem blauen Auge davon zu kommen, lebt. Denn die covidbedingten Einschränkungen hat man bislang gut bewältigen können.

1976 gegründet, zählt das Trainingszentrum im Wiener Becken auch heute noch zu den Aushängeschildern des NÖ-Verbandes. Mit fünf Millionen wird das Areal in den Büchern bewertet und gehört somit zum Tafelsilber des NÖFV.

Covid19 hat sich auf die Buchungslage im abgelaufenen Jahr nicht mit voller Wucht ausgewirkt. Entsprechend positiv fällt die Bilanz seitens des NÖ-Verbandes aus. Geschäftsführer Heimo Zechmeister: „Wir haben in den Zeiten ohne Lockdown sowohl in der Vorbereitung sowie in der Phase, als die Schulen noch ihre Fußballwochen abhalten konnten, eine gute Auslastung gehabt.“

Allerdings räumt Zechmeister ein: „Während der Lockdowns konnten natürlich nur berufsbedingte Kurse und Seminare abgehalten werden.“ Also konkret nur Fortbildungen für Profitrainer, die auch während der Sperrzeiten durchgeführt wurden.

Kein leichtes Abschiedsjahr für Gerhard Sevcik, der sich im Herbst in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat. Als Betriebsleiter folgt ihm mit Christopher Kotsch ein langjähriger „Lindabrunn-Insider“ nach. Der wie seine Kollegen einige Abstriche machen musste.

NÖFV musste nichts zuschießen

Zechmeister informiert: „Die Mitarbeiter der Sportschule waren von Jänner bis Ende April in Kurzarbeit, damit konnten Seminarveranstaltungen – auch wenn sie erst kurzfristig angemeldet wurden – abgedeckt werden.“ Dabei sei es zu keinem einzigen Corona-Cluster gekommen, hält der NÖFV-Geschäftsführer fest. „Das ist der Disziplin aller in der Sportschule Beschäftigten zu verdanken.“

Die finanziellen Einbußen konnten abgefedert werden. Zechmeister: „Durch das Ausschöpfen aller Fördermöglichkeiten war es nicht notwendig, dass der NÖFV irgendwelche Zuschüsse an die Sportschule leisten musste.“ Damit das in Zukunft so bleibt, braucht Lindabrunn den ÖFB als „Stammgast“. Die Nachwuchsnationalteams bei den Burschen wie auch bei den Mädchen nützen die Sportschule für ihre Lehrgänge. Ohne diese Einnahmen wäre der Betrieb wohl ein „Zuschussgeschäft“ für den NÖ-Verband. NÖFV-Boss Hans Gartner hat sich deshalb ins Zeug gelegt, das geplante ÖFB-Hauptquartier nach Lindabrunn zu holen, um den Standort langfristig zu sichern. Diese Pläne sind allerdings mittlerweile vom Tisch. Das ÖFB-Präsidium hat sich auf das Projekt in Wien-Aspern verständigt.

„Die finanzielle Absicherung der Sportschule Lindabrunn ist für uns essenziell. Das hängt nun einmal am Erhalt der ÖFB-Umsätze“, weiß Gartner. Vom neu gewählten ÖFB-Präsidenten Gerhard Milletich gab‘s zuletzt Unterstützung für die Sportschule Lindabrunn. „Niederösterreich muss sich keine Sorgen machen. Aspern wird nicht sämtliche ÖFB-Teams beherbergen können, die Lehrgänge laufen ja meist parallel“, sagt der Burgenländer. „Lindabrunn wird in unseren Planungen weiter eine Rolle spielen.“