NÖFV: Rückenwind für Reform im Nachwuchsfußball

Seit Sommer rollt die Kugel im heimischen Nachwuchsfußball unter neuen Vorzeichen. Die bundesweiten Reformen im Kinder- und Jugendfußball seien in Niederösterreich „bisher hervorragend umgesetzt worden“, sagt Hannes Bratschko. Der NÖFV-Sportkoordinator spricht von „überwiegend positivem Feedback“ für die neuen Spielformen, schließt aber nicht aus, dass Details im kommenden Jahr angepasst werden. Die NÖN hakte nach.

Dass die Teams durch die Bank kleiner geworden sind (etwa Dreierfußball bis zur U8, Wechsel auf Elf-gegen-Elf erst in der U14) hat sich jedenfalls positiv auf die Nennungen ausgewirkt. Die NÖ-Szene erholt sich vom pandemiebedingten Tief. Nicht nur die Zahl der genannten Jugendteams ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen (von 1.421 auf 1.791 Mannschaften), auch die Anzahl der aktiven Jugendkicker.

Bei den reinen Mädchenteams gab’s nahezu eine Verdoppelung – von 13 auf 25. Rund 5.300 Neuanmeldungen verbuchte man in NÖ. „800 mehr als im Vorjahr“, stellt Bratschko die Relationen her. Rund 4.000 Mini-Tore gingen im Sommer an die Klubs, die Kosten übernahmen ÖFB und NÖFV.

Verbesserungspotenziale im administrativen Bereich

Die von der Basis monierten Mankos kann der NÖFV-Sportkoordinator nur zum Teil nachvollziehen. Dass etwa beim Siebenerfußball in der U12 mehr Zweikämpfe und Eins-gegen-Eins-Situationen zu lösen sind, liegt allerdings genau in den Intentionen der Reform. Die kleineren Kader würden Klubs mit vielen Kindern bestrafen. Bratschko: „Vielfach kann sich dadurch aber auch die Möglichkeit ergeben, eine zweite Mannschaft zu stellen.“

Kritisiert wird, dass die Empfehlungen zur Rotation von vielen Trainern kaum umgesetzt werden, vielmehr die vermeintlich Besten durchspielen. „Das ist natürlich kontraproduktiv“, sagt Bratschko, „Mindesteinsatzzeiten machen Sinn, sollten im Interesse jedes Vereins sein.“ Die Kernfrage: „Wie kann kontrolliert werden, wie sanktionieren wir Verstöße?“

Eine ÖFB-Arbeitsgruppe (mit Bratschko) wird sich am 20. Oktober mit den ersten Erfahrungen befassen. Probleme sieht Bratschko vor allem bei „Kinderkrankheiten im administrativen Bereich“. Bei den Kleinsten (U6 bis U8) müssten die Spiele nicht über das Online-System „fussballoesterreich“ abgewickelt werden: „Da reicht die nachträgliche Übermittlung einer Teilnehmerliste.“ Was zu einer administrativen Entlastung führen würde.

Zu große Spielfelder für U11 und U12

Nicht ideal sei die Spielfeldgröße (55x40 Meter) für U11 und U12 gelöst. „Zu groß“, empfänden vielen Trainer den Platz, schildert Bratschko die Rückmeldungen, die er erhalten hat. Nicht ganz glücklich ist der NÖFV-Sportkoordinator, dass von der U10 bis zur U13 auf Tore mit den Maßen 5x2 Meter gespielt wird. „Da sind wir aber limitiert, weil es bei den Klubs nicht ausreichend viele mobile Großfeldtore gibt.“

Auf Sicht soll es von der U9 bis zur U13 keine fixen Kaderlisten geben. „Es kann nicht sein, dass Kinder zuhause gelassen werden müssen.“ Damit wird sich die ÖFB-Arbeitsgruppe nun befassen. Und: Der Verband muss noch besser kommunizieren. Mit der Trainerfortbildungsaktion „LAZ on Tour“ habe man vor Ort schon viele Inputs geben können, sagt Bratschko: „Wir müssen noch mehr auf die Vereine zugehen.“