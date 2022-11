WM-Fieber mit Schüttelfrost

Werbung

Weltmeisterschaft! Alle vier Jahre fiebern Fans dem Hochamt des Fußballs entgegen. Diesmal ist das anders. Aus mehreren Gründen. Die NÖN bietet einen Überblick, warum die Vergabe nach Katar kritisch gesehen wird:

Das Gastgeberland

Katar steht aufgrund problematischer Menschenrechtssituation international am Pranger. Dabei zeigte die FIFA in den vergangenen Jahrzehnten wenig Skrupel bei der Vergabe. 1978 fand die WM in Argentinien statt (damals eine Militärdiktatur), vor vier Jahren wurde in Russland gespielt, obwohl das WM-Gastgeberland schon Jahre davor Teile der Ukraine völkerrechtswidrig annektiert hatte.

Die Vergabe

Das FIFA-Exekutivkomitee entschied 2010, dass die 22. Weltmeisterschaft in Katar stattfinden soll. Wie mittlerweile gut belegt ist, wurden einige der 24 Stimmberechtigten bestochen.

Die Winter-WM

Ursprünglich sollte die WM – wie alle bisherigen auch – im Sommer stattfinden. Nachdem die Kritik ob der sommerlichen Temperaturen (über 50 Grad) immer lauter wurde, entschied die FIFA 2015 die WM in den Spätherbst 2022 zu verlegen. Das Finale findet am 18. Dezember, dem vierten Adventsonntag, statt.

Verstorbene Bauarbeiter

Extreme Hitze, mangelnde Sicherheitsstandards und die problematische Situation bei den Unterkünften sind ursächlich dafür, dass beim Bau der acht WM-Stadien viele Bauarbeiter starben. Schätzungen gehen von einer Zahl von 6.500 Menschen aus. Die meisten davon waren Arbeitsemigranten aus Indien, Bangladesch, Nepal und Pakistan.

Der Spionage-Skandal

Wie ein Schweizer Magazin zuletzt berichtete, soll ein im Auftrag Katars handelndes Netzwerk ehemaliger CIA-Agenten FIFA-Funktionäre über Jahre ausspioniert haben, um kompromittierendes Material über sie zu sammeln und Strömungen, die darauf abzielten, Katar die WM wieder wegzunehmen, im Keim zu ersticken.