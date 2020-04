Während Tennisspieler ab Freitag wieder ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen können, stehen viele andere Sportarten wegen der Coronakrise noch in der Warteschleife. Vor allem für die Fußballer sieht es nicht gut aus. Längst wurde die Saison unterhalb der beiden Bundesligen abgepfiffen. Somit sind tausende NÖ Kicker aller Altersklassen zum Nichtstun verurteilt.

Das brachte Ramin Madaini, Tennisleiter im SPORT.ZENTRUM.Niederösterreich und Vater eines ambitionierten Jugendfußballers, auf die Idee, aus der Not eine Tugend zu machen: „Zwischen Fußball und Tennis gab es schon immer Synergien. So war Teamkapitän Marc Janko in der Jugend ein erfolgreicher Tennisspieler, Dominic Thiem ist glühender Chelsea-Fan, und Österreichs Jahrhundertfußballer Herbert Prohaska trickst seit dem Ende seiner Karriere regelmäßig mit der gelben Filzkugel. Was liegt also näher, als unseren Freunden vom grünen Rasen eine Möglichkeit zu bieten, in der Übergangszeit ‚am Ball‘ zu bleiben?“, meint Madaini.

Kostengünstiges Einstiegsprogramm geschnürt

Petra Schwarz, ehemalige Nummer 52 der Welt, Präsidentin des Niederösterreichischen Tennisverbands (NÖTV) und Tochter eines Fußballers, war sofort von der Idee begeistert und half dabei, ein attraktives und kostengünstiges Einstiegsprogramm zu schnüren: Alle NÖ Fußballer, die noch bei keinem Tennisverein Mitglied sind, werden bei NÖTV-Partnervereinen dieser Aktion beim Abschluss einer Mitgliedschaft eine Stunde kostenlosen Tennisunterricht erhalten.

„Wir gehen davon aus, dass die meisten Fußballer aufgrund ihrer koordinativen Fähigkeiten danach Vorhand, Rückhand und Aufschlag in der Grobform so gut beherrschen, dass sie ‚Matchreife‘ haben“, sagt Schwarz. Daher gibt es darüber hinaus eine „Gratis-NÖTV-Silberlizenz“, das ist die Berechtigung, an ITN-Breitensportturnieren teilzunehmen. Geplant ist sogar, dass die erfolgreichsten Kicker am Ende der Saison in einem „FußballerInnen-Masters“ ihren Champion küren (Details auf noetv.at).

„Die Idee könnte einen ‚win-win‘-Effekt haben“, sagt Madaini. Die Hoffnung ist, dass auch nach dem Anpfiff zur neuen Fußballsaison trotzdem viele Kicker weiter ergänzend zum Racket greifen werden. Aber auch der Fußball soll profitieren: „Jugendtennisspieler werden vielleicht mit ihren neu gewonnenen Freunden künftig beim Fußballtraining teilnehmen, um Kondition und Teamspirit zu verbessern.“