Gallhuber und Huber: Medaillen außer Reichweite

Viel hatten sich die beiden Mostviertlerinnen für den Slalom vorgenommen. „In den letzten Wochen habe ich die Medaillen oft in der Hand gehabt, weil das sehr motivierend für mich ist“, erzählte Katharina Gallhuber, Silber- und Bronze-Medaillengewinnerin bei den Spielen 2018, im Vorfeld. Katharina Huber hatte einen Podestplatz ebenso fest im Visier: „Bei Olympia zählen die Ränge eins, zwei und drei. Genauso will ich auch meinen Slalom anlegen. Vom Start bis ins Ziel attackieren und mein bestes Skifahren zeigen“, kündigte Huber im Gespräch mit der NÖN an.

Grund zum Jubeln gab’s schließlich aber keinen. Gallhuber startete als Achte im ersten Durchgang, musste sich mit einem Rückstand von 1,23 Sekunden auf die Halbzeitführende Lena Dürr aber mit Rang zehn begnügen. Zwei Plätze dahinter landete Huber, mit Nummer 18 in ihren ersten Olympiabewerb gestartet, mit einem Rückstand von 1,37 Sekunden.

Volle Attacke lautete daher das Motto für Durchgang zwei. Huber gelang ein solider Start und fuhr einen guten Mittelteil, die Athletin aus St. Georgen/Reith mit Krummnußbaumer Wurzeln ließ kurz vor dem Ziel mit einem Schnitzer aber Zeit liegen – am Ende reichte es mit einem Rückstand von 1,94 Sekunden nur für Rang zwölf.

Die Göstlingerin Gallhuber blieb unmittelbar nach dem Start hängen. Auf Olympiasiegerin Petra Vlhova fehlten ihr schließlich 2,35 Sekunden – Rang 14. „Ich habe alles probiert, mein Bestes gegeben, ich kann mir nichts vorwerfen. Es ist sicher enttäuschend, aber runterkommen, dann gut trainieren und sich gut vorbereiten für die letzten Aufgaben. Ich habe gewusst, dass (für Liensberger/Anm.) alles möglich ist. Das habe ich damals in Pyeongchang auch gesehen. Man darf nie aufgeben, auch wenn man eigentlich schon von den Medaillenrängen weg ist. Ich glaube, man weiß dass es die Kathi drauf hat. Sie ist auch eine Kämpferin. Ich gratuliere ihr wirklich von Herzen, sie hat sich das wirklich verdient. Für mich geht es jetzt heim, ich werde morgen in den Flieger steigen.“, sagte Gallhuber nach dem Rennen.

Huber war die Enttäuschung deutlich anzumerken: „Es war nicht das, was ich mir erwartet und erwünscht habe. Es war ein bisserl schwer zum Umsetzen. Man will doch auch runterkommen, aber das geht eben nur mit Vollgas. Bei dem Schnee ist aber jeder Rutscher im Ansatz tödlich“, sagt Huber, die in der Kombination in gut einer Woche, am 17. Februar, starten wird.