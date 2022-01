Cup-Aus für St. Pöltens Basketballer

Beide Teams hatten ihr Visier über weite Strecken der Partie zu ungenau eingestellt, die Defensivreihen dominierten das Spiel. So stand es in Minute 17 lediglich 17:21. Mit dem ersten erfolgreichen Dreier im siebenten Versuch ging der SKN aus einem Buzzerbeater zum ersten Mal in Führung: 26:24 zur Pause.

Im dritten Viertel lagen die Gastgeber mit sechs vorne, Foulprobleme ließen die Gäste aber wieder herankommen. So ging es mit einer Ein-Punkte-Führung St. Pöltens in den Schlussabschnitt, der gleich die Entscheidung brachte. Denn über vier Minuten gelang dem SKN kein Zähler, Wien zog auf acht davon (49:41). Die Punkte purzelten erst in der Schlussphase, als St. Pölten die Gäste notgedrungen mehrmals an die Freiwurflinie schickte.

Kein Zugriff unter dem Korb

38 Prozent aus dem Zweipunktbereich waren am Ende für den SKN zu wenig, die Reboundüberlegenheit der Bundeshauptstädter, die in Österreich den besten Kader stellen, war eklatant (44:32).

"Prinzipiell bin ich ziemlich stolz auf die Mannschaft, wie sie gekämpft und solide verteidigt hat. Offensiv ist nicht viel gegangen. Für die Zuschauer war es kein Hochkaräter, aber mit unserer Aggressivität sind wir auf dem richtigen Weg", resümierte SKN-Headcoach Andreas Worenz, der auf beruflich bedingt auf seinen Kapitän Jagsch verzichten musste. Alanen bekam einen Finger ins Auge und musste nach der Partie ins Krankenhaus.

SKN ST. PÖLTEN - BC VIENNA 62:70 (13:15, 26:24, 41:40). - SKN: Lewis 16, Alanen 15, Matic 12, Ferguson 6, Mbemba 5, Kaltenbrunner 3, Böck 2, Wonisch 2, Angerbauer 1.