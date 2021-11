Lockdown: Leere Ränge sind retour

„Geisterspiele? Die wird‘s nicht mehr geben!“ Davon war noch im Oktober Johannes Wiesmann, der Geschäftsführer des Basketballverbands, ausgegangen. Seit vergangenem Montag sind sie aber auch in der heimischen Superliga wieder Realität. Der Spitzensport in der Halle kann auch im Lockdown weiterlaufen – allerdings komplett ohne Zuschauer.

„Das ist für uns schlecht, weil wir hohe Hallenkosten haben. Wir zahlen viel, das ist halt so“, seufzt Markus Mayer, Obmann der SKN-Basketballer. Knapp 250 Fans feuern die St. Pöltner im Schnitt an. Ligaweit setzte man im Austro-Basketball seit Saisonstart auf 2G, registrierte leicht sinkende Zuschauerzahlen.

Mayer: „Wir haben natürlich mit den Zuschauereinnahmen kalkuliert. Positiv sind die Übertragungen durch Sky Sport Austria. Unsere Mitarbeiter, die Spieler, können wir nicht in Kurzarbeit schicken. Wir hoffen, dass der Vizekanzler eine Unterstützung auf die Beine stellt.“ Traiskirchens Ernst Nemeth hofft, dass nach dem „Gespensterderby“ gegen St. Pölten (11. Dezember) wieder Zuschauer in die Halle dürfen. Eine Hoffnung, die die anderen Hallensportarten teilen. 1.000 Fans verwandeln die Kremser Sporthalle bei Spitzenspielen in einen „Handball-Hexenkessel“.

Thaqi: Der Sport muss weiterleben

Auf diesen Rückenwind müssen die UHK-Schützlinge von Ibish Thaqi vorerst verzichten. „Das tut weh, ist jedoch zu respektieren“, sagt der Trainer. „Der Sport muss weiterleben, und wir wollen das Beste daraus machen!“

Corona-bedingte Absagen waren in der Austrian Volley League an der Tagesordnung – zuletzt traf es das Derby zwischen dem VCA Amstetten und Union Volleyball Waldviertel. Ein Match, das 500 Fans in die Halle locken würde. „Wir waren in einem richtigen Flow. Es hat sportlich gepasst, die Zuschauer sind wieder gekommen. Und jetzt wieder das“, bedauert Waldviertel-Manager Werner Hahn.