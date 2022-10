Gewichtheben Sarah Fischer sicherte sich dreimal U23-EM-Gold

Sarah Fischer Foto: privat

O lympia-Teilnehmerin Sarah Fischer aus Niederösterreich hat am Dienstag bei der Nachwuchs-EM im Gewichtheben in Albanien in allen drei Disziplinen ihrer U23-Klasse bis 87 kg Gold geholt.