Das NÖN-Team steht. Die drei glücklichen Gewinner, die einen Startplatz für die diesjährige Ausgabe der Hochkar Challenge ergattert haben, sind Trailläufer Manuel Mayer, Moutainbiker Markus Brandl und Tourenskigeher Philip Kirschner. Und mit diesem Trio wird definitiv zu rechnen sein.

Maschine I. Der Trailläufer Manuel Mayer. | Fahrnberger

Denn wie sich beim Leistungstest im Göstlinger Emotion-Life-Center gezeigt hat, haben wir es hier mit Bomben-Sportlern zu tun. Mayer und Brandl beeindruckten den Sportmediziner Dr. Michael Putz nachhaltig. „Beide haben eine lange Trainingsgeschichte, sind top fit und schon jetzt sehr gut vorbereitet. Ich bin mir sicher, dass das NÖN-Team eine tolle Leistung zeigen und eine dementsprechend gute Platzierung einfahren wird“ Der Vollständigkeit halber: Kirschner konnte den Termin leider nicht wahrnehmen, wird den Leistungstest aber wohl nachholen.

Maschine II. Der Mountainbiker Markus Brandl. | Fahrnberger

Die Sportler selbst fiebern dem Alpin-Triathlon am 13. April entgegen. Extra darauf vorbereiten müssen sich die beiden allerdings nicht. Der Reinsberger Mayer ist ein alter Traillauf-Hase, hat im letzten Jahr mehrere Top-Ten-Plätze bei international besetzten Rennen geholt und trainiert aktuell für den Stubai-Ultra-Trail. 66 Kilometer und 6.000 Höhenmeter warten dort auf ihn. In Göstling war er bereits vier Mal am Start. Drei Mal als Mountainbiker, ein Mal als Läufer. Ein Routinier, sozusagen. Seine Zielsetzung: „Ein Top-Ten-Platz wäre g’schmeidig.“ Ziel-Zeit: „28 bis 29 Minuten.“

Brandl wiederum trainiert seit fünf Jahren auf einen Start beim Race Across America, dem Radrennen von der West- zur Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika, hin. Es wäre die Erfüllung eines Kindheitstraumes. Er ist also eher ein Straßenfahrer. „Mein größtes Problem ist,“, schildert er lachend, „dass ich aktuell noch kein Mountainbike habe.“ Seine Zielsetzung: „Mit einer Zeit zwischen 40 und 45 Minuten wäre ich sehr zufrieden.“