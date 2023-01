Gold, Silber und Bronze für Aigner-Geschwister

Werbung

Alles Aigner am Podest! Veronika Aigner schnappte sich am Donnerstag bei der alpinen Para-Ski-WM in Espot im Riesentorlauf die Goldmedaille – und krönte einen perfekten Tag für die sportbegeisterte Familie aus Gloggnitz. Die junge Niederösterreicherin triumphierte bei den sehbehinderten Frauen vor der Britin Menna Fitzpatrick (+5,23 Sekunden) sowie ihrer Schwester Barbara Aigner (+7,21), die mit Klara Sykora als Begleitläuferin unterwegs war.

Gemeinsam am Stockerl

Die Titelverteidigerin lag zur Halbzeit in dem neun Teilnehmer umfassenden Feld auf Platz vier, steigerte sich im zweiten Durchgang – und durfte sich am Ende mit der Schwester freuen. „Ich bin sehr froh, dass wir das am Ende so gut runtergebracht haben. Der erste Lauf war nicht ganz so gut wie der zweite. Es ist sehr schön, dass wir Schwestern gemeinsam auf dem Podest stehen“, strahlt die 19-Jährige. Als Veronikas Guide fungiert ihre Schwester Elisabeth. Familiensache eben am Stockerl. Und da ging noch mehr…

Johannes muss die Pole Position räumen

Weil Johannes Aigner bei den sehbehinderten Männern zu Silber fuhr, räumten die Aigner-Geschwister an einem Tag einen Medaillensatz ab. Giacomo Bertagnolli fing den zur Halbzeit noch vorne liegenden Gloggnitzer (mit Guide Matteo Fleischmann) mit einem furiosen zweiten Durchgang noch ab. Aigner zollt dem Italiener Respekt: „Bertagnolli hat einfach einen Wahnsinns-Lauf hingelegt, herzliche Gratulation an ihn. Am Samstag werden Matteo und ich dann im Slalom noch einmal die Goldene in Angriff nehmen.“

Nach vier ausgetragenen Disziplinen hält das ÖSV-Team in Espot nun bereits bei neun Medaillen (5/2/2). Am Freitag finden keine Rennen statt.