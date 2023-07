Ein Mostviertler auf Strakas Spuren

Noch ist Maximilian Klaus Amateur. Bei den Euram Bank Open im Adamstal startete er am Wochenende deshalb mit einer Einladung. Der 20-Jährige spielte nicht sein bestes Golf, verpasste nach zwei Tagen den Cut.

Dass es der Mostviertler aus St. Martin am Ybbsfeld kann, bewies er vor allem in den letzten drei Jahren. Da lieferte er bei den größten Nachwuchsturnieren in Europa ab und lenkte damit die Aufmerksamkeit diverser US-Colleges auf sich.

Das Rennen um das Golf-Talent machte die Universität Lipscomp in Nashville. Neben dem Sportlichen waren auch die bisherigen Schulnoten wesentliche Aufnahmekriterien. „Ich bin ein guter Schüler, hatte keinen Vierer im Zeugnis“, sagt Klaus, der vor einem Jahr im St. Pöltner BORGL – eine auf Leistungssport ausgelegte Schule – maturierte.

In USA wartet „ausgeprägter Leistungsgedanke“

Was ihn in den USA erwartet? „Ein ausgeprägter Leistungsgedanke, der so ziemlich alles durchdringt“, stellt sich Klaus darauf ein, dass er schulisch abliefern und sportlich die Ellenbogen aufstellen muss.

Zwei Vorbilder: Sepp Straka und Justin Thomas

Einer, der den gleichen Weg ging, ist der Wiener Sepp Straka, der mittlerweile in die Riege der Golfsuperstars aufgestiegen ist und zuletzt sein zweites Turnier auf der PGA-Tour gewann. „Er ist ein Vorbild für mich, gar keine Frage“, blinzelt Klaus in Richtung Straka. Einen richtigen Narren hat er aber am US-Golfer Justin Thomas gefressen. Vor allem die mentale Stärke des zweifachen Major-Siegers hat es ihm angetan: „Bei ihm merkt man nie, ob er gerade gut oder schlecht spielt. Das habe ich mir aus der Ferne abgeschaut.“

Max' „cooler Onkel Charly“

Aus der Nähe hat er sich vor allem von seinem Onkel Sachen beibringen lassen. Charly Pregenzer war bis zum Konkurs Golf-Pro in Maria Taferl. Der „coole Onkel Charly“ trainiert den Jungspund, seit dieser vier Jahre alt war. Und das soll sich auch nicht ändern: „Er bleibt mein Haupttrainer, auch wenn ich in Amerika bin.“

Andere Sportarten hätten Klaus nie interessiert: „Andere Kinder waren am Fußballplatz oder im Freibad, ich war eigentlich immer am Golfplatz.“

Dass er jetzt an der Schwelle zur großen Golfkarriere steht, hat er seinem Fleiß und der finanziellen Unterstützung seiner Familie zu verdanken. Trainerstunden und die vielen Reisen zu Turnieren kosten Geld. „Wie viel, kann ich nicht genau sagen, aber da kommt schon einiges zusammen.“ Tritt er in Strakas Fußstapfen, wird sich diese Investition lohnen. Der Weg dahin ist steinig. Gewissheit gibt es keine.