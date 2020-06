Christine Wolf hat am Donnerstag das erste von vier Golf-Turnieren im Rahmen des Audi Circuits gewonnen. Die 31-jährige Tirolerin spielte auf dem Par-72-Kurs im GC Schloss Ebreichsdorf eine 65er-Runde (-7) und sicherte sich damit den Siegerscheck. Gerold Folk kam der Igls-Proette mit 66 Schlägen (-6) am nächsten.

Stark agierte mit Emma Spitz eine weitere Dame. Mit einer 64er-Runde gewann das 20-jährige Super-Talent überlegen die Wertung bei den Amateurinnen. "Das war meine tiefste Runde auf einem Par-72-Kurs", freute sich Spitz.

Nächste Station des nationalen Circuits, der von Lukas Nemecz und Markus Brier initiiert wurde um nach der Corona-Pause wieder in Wettkampfschwung zu kommen, ist am 11. Juni der GC Donnerskirchen. Am 25. und 26. Juni folgen im Murhof die beiden Finalturniere.