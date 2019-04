Der „Augusta National Golf Club“ im amerikanischen Georgia ist ein Mythos. Das jährliche Masters der Männer ist das wohl prestigeträchtigste Turnier im Golfsport. Erstmals in der Geschichte trug er ein Frauen-Turnier aus. Und auch wenn dieses Event Amateurspieler innen vorbehalten war, erzeugte es weltweit enormes Medienecho. Mittendrin statt nur dabei bei dieser Premiere die Göllersdorferin Emma Spitz, die sich schon 2018 mit dem Sieg bei der British Amateur dafür qualifizierte.

Spitz zählt schon seit Jahren zu Österreichs Top-Talenten, holte auch Bronze bei den Youth Olympic Games in Buenos Aires (Argentinien) im Vorjahr. Der Beginn des Turniers, der noch auf dem nahe gelegenen „Champions Retreat Golf Club“ stattfand, verlief für Spitz vielversprechend, war sie doch nach dem ersten Tag an der achten Position. Am zweiten Tag fiel sie zwar ein wenig zurück, schaffte es aber trotzdem, sich unter den besten 30 Spieler innen zu klassieren. Das bedeutete, dass sie für ihr großes Ziel, das Finale im legendären „Augusta National Golf Club“, qualifiziert war. Dort konnte sie ihre beste Leistung zwar nicht mehr abrufen, schilderte aber direkt nach dem Turnier: „Es war eine echt coole Woche, auch wenn heute nicht mein bester Tag war. Trotzdem war es einfach eine unfassbare Erfahrung.“

Talent wurde früh entdeckt

Ihre Karriere begann die 19-Jährige im heimatlichen Golfclub Schloss Schönborn im Bezirk Hollabrunn. Dort wurde ihr Talent früh von Trainer Peter Brown entdeckt: „Mit knapp acht Jahren hat sie bei mir begonnen, Talent und Ballgefühl waren immer da. Aber was mich von Anfang an beeindruckt hat, war ihre Fokusiertheit. Mit neun Jahren habe ich sie gefragt, was sie erreichen will. Ihre Antwort war, Nummer eins der Welt zu werden.“

Seitdem sie im Kader des österreichischen Golfnationalteams steht, ist Brown nur mehr da, „wenn Emma Hilfe brauchen sollte“. Die Zukunft als Profispielerin steht für ihn außer Frage: „Ich glaube zu 100 Prozent daran, ich kenne alle ihre Stärken und Schwächen. Und glaub’ mir, viele Schwächen hat sie nicht.“

Auch Ernst Nonhoff, Präsident des GC Schönborn ist stolz: „Als kleines Mädchen ist sie schon stundenlang auf der Driving Range unterwegs gewesen, sie hatte eine positive Verbissenheit – und ist mental so stark. Emma ist einfach ein Siegertyp.“ Und Vorbild für die restlichen Weinviertler Talente, stellen die Schönborner doch auch österreichische Meister in den Altersklassen U12 und U16, haben insgesamt 80 Kinder und Jugendliche beim Training. Doch noch einmal zurück zu den Anfängen von Spitz. Wie Nonhoff verriet, wäre sie fast nicht beim Golfen gelandet: „Am Anfang war sie gar nicht so begeistert, wollte lieber Ski fahren und Fußball spielen. Zum Glück hat sich das geändert (lacht).“