EURAM Bank Open: Duell alt gegen jung zeichnet sich am Schlusstag ab

Auch am dritten Tag der zur Challenge-Tour zählenden EURAM Bank Open herrschten für die nach dem Cut verbliebenen 73 Spieler hervorragende äußere Bedingungen beim GC Adamstal in den idyllischen Voralpen. Doch leider durfte von den zehn österreichischen Startern am dritten Tag nur mehr der Steirer Timon Baltl an den Start gehen, der Rest hatte den Cut nach zwei Tagen klar verpasst. Ebenfalls nicht mehr dabei war der Titelverteidiger aus dem Vorjahr Marc Hammer aus Deutschland, sowie der hoch gehandelte Südafrikaner Dylan Mostert, auch bereits ein Challenge-Turniersieger heuer.

Baltl im Finish zu unkonzentriert

Baltl begann seine dritte Runde mit einem Birdie auf der Drei, fasste postwendend auf der Vier ein Bogey aus, was ihn auf Eins über brachte. Dann erreichte der Steirer durch ein Birdie auf der Zwölf den Zwischenstand zum Par. Als man annehmen durfte, dass er dieses Resultat ins Klubhaus bringen würde, fasste er noch auf den Holes 16, 17 und 18 je ein Bogey aus und beendete so die Runde mit einer gehörigen Position Ärger und Frust: „Es war für mich ein Tag, an dem man sich fragt, warum man sich das eigentlich antut, aber solche Tage gibt es immer wieder und man muss sie einfach hinnehmen. Ich war im Finish einfach nicht mehr ganz bei der Sache und die Schläge gingen nicht auf die Greens. Eigentlich spiele ich gerne auf diesem Platz, aber heute war leider ein negativer Tag, den man einfach rasch vergessen muss. Ich hoffe auf morgen.“

Vater Max begleitet Timon Baltl als Caddy auf Schritt und Tritt. Im Finish konnte er die Konzentration seines Sohnes trotzdem nicht hoch halten. Auf den letzten drei Löchern spielte der letzte verbliebene Österreicher im Turnier jeweils ein Bogey und fiel mit Drei über Par weit zurück (64.). Foto: GEPA pictures

Sieger von 2021 dreht richtig auf

Als Baltl schon im Klubhaus war, begann es erst richtig spannend zu werden. Der Waliser Stuart Manley der die Runde mit drei unter begonnen hatte, arbeitete sich stetig nach vor und konnte sich am Ende Tages die Einstellung des Platzrekords von 61 Schlägen eintragen lassen. Sein Score betrug Neun unter Par, was insgesamt vor dem Schlusstag ein Ergebnis von 12 unter Par bedeutet: „Ich bin natürlich mit dem Ergebnis gerade auf diesem schweren Platz zufrieden und freue mich den Platzrekord eingestellt zu haben. Einen kleinen Vorteil habe ich natürlich, da ich dieses Turnier bereits vor zwei Jahren gewonnen habe und daher weiß, wohin ich die Bälle beim Abschlag besser nicht hinschießen soll. Das hilft ein bisschen, um solche Resultate zu erreichen“, versprach er im Klubhaus einen spannenden Schlusstag für Sonntag.

Spitzenreiter Jarvis gibt sich abgebrüht

Aber auch der Südafrikaner Casey Jarvis, der am Vortag die Führung übernommen hatte, war mit seiner Runde vom Samstag, die er mit dem Gesamtscore von Zwölf unter Par beenden konnte, zufrieden. Damit ist am Schlusstag ein gnadenloses Duell zwischen dem Teenager und dem Routinier zu erwarten. Für Jarvis spricht natürlich die Erfahrung, die ihn am Samstag seine Favoritenrolle von Beginn an gerecht werden ließ. Bis zum Hole 16 blieb er fehlerfrei und erzielte bis dorthin sechs Birdies, was zu einer Bilanz von 18 unter Par führte. Dann kassierte er auf Hole 16 sein erstes Bogey des Tages, was vor dem Schlusstag zu einer Führung von 17 Schlägen unter Par führte. Aber fix ist ein Stockerlplatz natürlich für keinen der beiden Spitzenreiter. Als gemeinsame Dritte lauern mit jeweils 11 unter Par der Schotte Euan Walker und der Amerikaner Julian Suri. Jarvis gibt sich aber sehr abgebrüht für einen 19-Jährigen: „Ich habe heute eine sehr solide Runde gespielt und bin darüber happy. Meine Stärke waren die langen Puts auf den Greens, damit konnte ich immer wieder punkten. Der Platz hier im Adamstal kommt meinem Spiel einfach entgegen, daher kann ich für morgen auch optimistisch sein“, gab er sich selbstsicher.

Mit fünf Schlägen Vorsprung geht der erst 19-jährige Südafrikaner Casey Jarvis in die Schlussrunde und hat natürlich alle Chancen auf den Titel. Aber halten beim Youngster die Nerven? Bislang gab er sich in der Ramsau äußerst abgebrüht und wurde dabei nicht müde, eine Liebeserklärung nach der anderen an den Platz von Franz Wittmann zu richten. Foto: GEPA pictures

Auch am Sonntag überträgt ORF Sport+ von 13 bis 16.30 Uhr live.