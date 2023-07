EURAM Bank Open: Südafrikaner Jarvis übernimmt Spitze

Bei den zur Challenge Tour zählenden EURAM Bank Open 2023 in Ramsau bei Hainfeld ging es am zweiten Tag darum, welche der 156 Spieler den Cut erreichen und damit die Möglichkeit haben, um den Preisgeldtopf von 250.000 Euro am Samstag und Sonntag zu spielen. Dabei brachte der zweite Wettkampftag zumindest in der Früh etwas kühlere und somit angenehme Temperaturen. Der drehende Wind des Vortags hatte sich gänzlich gelegt, was ideale Bedingungen für alle Teilnehmer am perfekt gepflegten 18-Loch-Kurs des GC Adamstal zur Folge hatte.

Baltl als einziger Österreicher weiter dabei

Für das einzig positive Ausrufezeichen aus heimischer Sicht, hat der 28-jährige Timon Baltl gesorgt. Der Steirer, der schon gestern mit zwei unter Par bester Österreicher war, steigerte sich bis zum Hole 15 mit einem Eagle und zwei Birdies am zweiten Tag gewaltig auf vier unter Par. Dann landete am Fünfzehnten aber sein weiter und eigentlich guter zweiter Schlag im Rough und Baltl stand vor einer gewaltigen Aufgabe, hatte ein riesen Problem. Der dritte Schlag landete folgerichtig in einem Bunker. „Eigentlich war das noch nicht wirklich tragisch, aber durch eine Fußspur wurde dann leider das Bogey Wirklichkeit“, ärgerte sich Baltl sehr, was Konzentration kostete und weitere Folgen mit sich zog. Bogey Zwei passierte auf der 17. „Nach einem guten Abschlag verfehlte ich nur um Zentimeter eine bessere Position, somit war meine heutige Ausbeute leider nur eins unter Par. Trotzdem bin ich froh den Cut geschafft zu haben und hoffe morgen auf ein besseres Score“, meinte Baltl im Klubhaus.Erliegt damit in der Zwischenwertung auf Rang 27.

Lokalmatador Timo Wöll mit Achtungserfolg

Für die übrigen Österreicher gab es am Freitag keine Steigerungen, so dass auch Hausherr Franz Wittmann bedauernd zur Kenntnis nehmen musste, das mit Baltl nur ein heimischer Pro den Cut geschafft hat. Nicht mehr dabei ist somit auch der St. Veiter Timo Wöll, Amateur vom GC Adamstal mit sechs über Par. „Für mich ist das aber durchaus ein respektables Ergebnis“, war Wöll froh, dass im sein Verein mit einer Wildcard den Start bei einem Turnier der European Challenge ermöglicht hat. Wöll ließ damit auch vier von insgesamt zehn Österreicher hinter sich - Maximillian Lechner (NÖ, + 7), Daniel Hebenstreit (NÖ, +8), Bernard Neumayer (Salzburg, +10) und Maximillian Klaus (Amateur, NÖ, +10). Etwas besser als Wöll schlug sich der Burgenländer Uli Weinhandl (+4). Der Tiroler Maximilian Steinlechner und der Salzburger Lukas Lipold beendeten beide das Turnier mit zwei über Par. Und enttäuschend war das Aus für den Steirer Niklas Regner, der letztlich nur mit Par ins Klubhaus einzog. Er hatte ähnliche Probleme wie schon am ersten Tag mit den kurzen Eisen und konnte seine weiten Abschläge auf dem engen Voralpenkurs nicht richtig zur Geltung bringen.

Timo Wöll schied mit einem Score von +6 am Freitag aus dem Turnier aus. Für den Amateur vom Veranstalterklub GC Adamstal trotzdem ein Achtungserfolg bei seinem ersten Start auf der Challenger-Tour mittels Wildcard. Foto: GEPA pictures

Jarvis zeigt sein überragendes Talent

Womit wir zu jenen Spielern kommen, denen der Kurs in der Ramsau richtig gut liegt. Der Franzose Robin Roussel, der sich gestern mit einer 63er Runde an die Spitze gekämpft hatte, wurde zwar vom Youngster Casey Jarvis aus Südafrika um einen Schlag an der Spitze abgelöst, aber nur, weil der mit acht Birdies bei nur einem Bogey eine wahre Traumrunde hingelegt hat. Dementsprechend glücklich zeigte sich der neue Leader und auch begeistert vom Kurs: „Es ist einmalig hier, so etwas habe ich noch nicht gesehen“, schwärmte er. „Dieses großartige Landschaftskino mit den Bergen hat mich echt überrascht.“ Noch mehr aber überraschte er die Konkurrenz mit seinem Score, das nun nach zwei Tagen bereits bei 12 unter Par liegt. Und der 19-Jährige hat im Klubhaus Lust auf mehr gezeigt: „Für Morgen hoffe ich auf eine ähnliche Leistung von mir!“

Perfekten Annäherungsschlägen zeigte der Südafrikaner Casey Jarvis am zweiten Tag serienweise. Mit acht Birdies übernahm er letztlich die Führung von Robin Roussel. Foto: GEPA pictures

Fast die Hälfte des Felds weiter, Runde 3 startet bereits um 6.30 Uhr

Insgesamt haben 73 Spieler den Cut geschafft, deshalb wird wegen der großen Anzahl der Spieler der Start bereits um 6.30 Uhr erfolgen. Alle Flights werden von Hole 1 als Dreier-Flights gestartet. Und noch immer wartet die mehr als 80.000 Euro teure Mercedes Limousine für das erste Hole-in-One auf Loch 18 auf die Pros. Am Samstag und Sonntag kommt es auch zu Liveeinblendungen im ORF Sport+. Die Übertragungszeiten wurden am Samstag, 15. Juli, von 12.30 – 16.30 Uhr und am Sonntag, 16. Juli, von 13 – 16.30 Uhr vereinbart.