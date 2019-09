Früher waren die Rennstrecken dieser Welt sein Reich. Mittlerweile sind es die 27 Löcher auf seinem Golfplatz in Adamstal, Bezirk Lilienfeld. Der zwölffache Rallye-Staatsmeister Franz Wittmann darf dort sogar Golffans aus Aus-tralien willkommen heißen.

Doch wie kommt ein Rallyefahrer zum Golfen? Als er im Jahr 1987 drei Wochen mit seinem Lancia in Neuseeland trainierte, verbrachte Wittmann die Abende vor dem Fernseher. „Da habe ich eigentlich immer Golf angeschaut“, erinnert er sich. Kaum zurück in Österreich hat er in Adamstal die ersten neun Löcher seines Golfplatzes gebaut.

Doch in Österreich bekannt wurde Wittmann ohne Schläger, dafür aber im Auto. Als bei ihm zuhause in Ramsau eine große Rallye im Gange gewesen ist, hat er begeistert zugeschaut. „Das hat mich so fasziniert. Die ersten 15 oder 20 waren wirklich schnell. Aber die danach … da dachte ich, da könnte ich eigentlich auch mitfahren“, erzählt Wittmann lachend.

Ein „geborgter“ Käfer

Sein erstes Rennen ist er dann mit dem „ausgeborgten“ Käfer seines Vaters gefahren, der davon allerdings nichts wusste. „Ich dachte, der schimpft sowieso.“ Aus Angst, der Sohn könnte verunfallen, habe sein Vater ihn nicht finanziell unterstützt. Eines seiner ersten Autos hat Wittman sich zum Teil mit dem Geld finanziert, das er für einen Stier bekommen hat. „Der ist an meinem Geburtstag auf die Welt gekommen und hat mir gehört.“

Doch bald hat der Rallyefahrer auch Sponsoren von sich überzeugen können. So kämpfte er nicht nur im Käfer um einen Sieg, sondern etwa auch im BMW, Porsche, Audi, Opel, Toyota oder Lancia. Besonderer Höhepunkt für einen Autofan wie Wittmann: Die Weltpremiere des ersten allradgetriebenen Rallyeautos, des Audi Quattro, durfte 1981 er fahren und konnte die Rallye leicht für sich entscheiden. Das Schönste am Rallyefahren sei für Wittmann immer das Gewinnen gewesen. Aber auch das viele Reisen: „Ich war wirklich in fast allen Ländern. Es hat schon Spaß gemacht, die vielen Menschen kennenzulernen … ein bisschen Abenteuer.“

Wittmann ist in Ramsau aufgewachsen. Nach der Hauptschule in Wien absolvierte er die Fachschule in Salzburg. Vor seiner Zeit als Rallyefahrer war er Skirennläufer, arbeitete auch jahrelang als Trainer in der Skihauptschule Lilienfeld.

Der 69-Jährige kann auf eine Karriere mit zwölf österreichischen Meistertiteln, 79 Siegen und einen Sieg bei einem WM-Lauf zurückblicken. Trotz der vielen Erfolge sagt Wittmann heute: „Ein Profi war ich nie!“ Er habe immerhin das Sägewerk der Eltern geführt, welches er erst Ende der 90er-Jahre verkauft hat. Er ist Vater von drei Kindern und verheiratet. Seine Frau arbeitet ebenso am Golfplatz mit. Zu Beginn von Rennen sei er immer ein wenig nervös gewesen. „Aber wenn der Kampf dann da war, nicht mehr“, so Wittmann. „Am besten war ich immer, wenn mich die Leute geärgert haben. Dann habe ich ihnen ein paar Bestzeiten hingeknallt und dann haben sie mich nicht mehr geärgert.“ So geschehen auch, als Wittmann nach längerer Pause mit 50 Jahren noch einmal zu trainieren begonnen hat. Ein Rallye-Kollege habe damit gedroht, er lege die Lizenz zurück, sollte Wittmann noch einmal gewinnen. „Da habe ich dann noch einmal gewonnen“, sagt er lachend.

Feier mit 4.000 Leuten

Zurück in Österreich ist er in einer Halle mit 4.000 Leuten gefeiert worden. „Es war richtig was los. Alle standen auf den Tischen und schrien ‚Franzi, Franzi‘. So etwas habe ich noch nie erlebt.“ Angesprochen darauf, dass Wittmann nächstes Jahr seinen 70. Geburtstag feiert, sagt er „leider“. Das würde ihn schon zum Nachdenken bringen. „Ich habe noch so viel Pläne und Ideen.“