Austrian Open als Tour-Neustart .

Nach einer 123-tägigen Zwangspause der Golf-Europa-Tour wegen der Coronavirus-Pandemie ist Österreich ab Donnerstag Schauplatz des Neustarts. Die Austrian Open in Atzenbrugg (NÖ) leiten das Comeback ein, eine Woche später folgen die Euram Bank Open im GC Adamstal in Ramsau (NÖ). Joost Luiten will bei den Open den zweiten Sieg nach 2013, zwölf Österreicher sind dabei.