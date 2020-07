Halbzeit im NÖ-Golfdoppel: Es es ab Donnerstag in Adamstal ernst wird, zieht Atzenbrugg-Boss Christian Guzy nach der bestandenen Feuertaufe – immerhin waren die Austrian Open das erste Turnier der European Tour nach der Corona-Pause – zufrieden Bilanz. „Es ist für uns eine große Ehre und Freude, dass sich die European Tour beim Restart für den Diamond Country Club entschieden hat. Das zeigt das große Vertrauen der Verantwortlichen“, hofft Guzy, dass sein Club in Zukunft wieder einen fixen Platz im Tourkalender ergattern kann. Abhängig sei das freilich von den Sponsorgeldern, die künftig für dieses Turnier aufgestellt werden können.

Fehlendes Publikum war Thema

Die strengen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen waren für die Organisatoren die größte Herausforderung. Die zusätzlichen Covid-Auflagen und entsprechend hohen Anforderungen bzgl. „social distancing“ und „health protection“ haben die Organisation stark beschäftigt. Von den Spielern war zu hören, dass die Auflagen die Abläufe nicht gestört haben, aber dem einen oder anderen ist das Publikum schon abgegangen.

Platz war in Top-Zustand

Beste Werbung für den Diamond Country Club waren die Austrian Open 2020 allemal – und zwar im In- und Ausland. „Wir konnten wieder einmal die Golfkompetenz beweisen: Für Golf Touristen, die Qualität des Platzes, die die Spieler immer wieder bestätigten. Egal ob 33 Grad am Freitag oder Regenschauer den ganzen Samstag, der Platz war immer in sehr gutem Zustand“, freut sich Guzy.

Kubin mit Talentprobe

Übrigens: Auch puncto Nachwuchs tut sich in Atzenbrugg einiges, wie Guzy betont: „Die Diamond Akademie hat seit 2015 unter der Führung von Melanie Wolkersberger jedes Jahr die ÖGV Jugendförderung gewonnen. Sie ist mittlerweile ein Talente-Pool.“ Indiz dafür, dass die Nachwuchsarbeit in Atzenbrugg passt, war der bärenstarke Auftritt von Lokalmatador Laurenz Kubin. Der 18-Jährige Amateur verpasste mit drei Schlägen über Par zwar den Cut nach zwei Runden, ließ aber zahlreiche große Namen hinter sich. So zum Beispiel Mikae Lundberg, den Atzenbrugg-Sieger von 2014.