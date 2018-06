Der bereits 54-jährige Spanier lag auf dem Par-72-Kurs drei Löcher vor Schluss bereits bei gesamt 10 unter Par und souverän in Führung, ehe ihn noch drei späte Schlagverluste einholten. Damit gab es am Ende doch "nur" eine 70er-Runde.

Jimenez ist mit 21 Siegen alleine auf der European Tour (insgesamt 25) der meistdekorierte Golfer im Startfeld des Turniers in Niederösterreich. Der zweifache Ryder-Cup-Gewinner und vielfache Millionär galt und gilt als einer der interessantesten Spieler auf der Tour. Seine Vorliebe für schnelle Autos, Rotwein und Cohiba-Zigarren ist weltweit bekannt, sein zum Zopf gebundenes, rotes Haar sein Markenzeichen.

"Das ist aber nur eine Seite von ihm. Er macht auch unheimlich viel, um körperlich fit zu bleiben", erklärte Nikolaus Zitny, Sportdirektor im Österreichischen Golfverband ÖGV. "Laut Ärzten nimmt die körperliche Leistungsfähigkeit bei Männern ab dem Dreißiger pro Jahr um 1,5 Prozent ab. Daran erkennt man, was er wirklich leistet, wenn er selbst auf den schwersten Plätzen nach wie vorne mitspielt", erinnerte Zitny daran, dass der am 5. Jänner 1964 als fünfter von sieben Brüdern geborene Jimenez kürzlich sein erstes Major auf der Champions Tour gewonnen hat und vergangene Woche bei den mit 7 Mio. Euro dotierten Italian Open 14. geworden ist.

Jimenez gelangen sieben Birdies

In Österreich spielte Jimenez am Freitag mit modischer Sonnenbrille. Gleich sieben Birdies (bei 3 Bogeys) gelangen dem Routinier, der den Rekord als ältester Gewinner auf der Tour hält, trotz schwüler Hitze. Am Ende erwischte es den Spanier aber doch noch. Nach einem verzogenen Abschlag und langen Diskussionen mit dem Head-Referee musste er auf dem Par-4-Schlussloch (Turnier-Spielbahn 9) zurück aufs Tee und fasste so noch ein Doppel-Bogey aus.

"Aber das ist Vergangenheit, morgen geht es weiter", hatte Jimenez das Malheur schon bei der Abgabe seiner Scorekarte abgehakt. Auch am zweiten Tag hatte dem Altstar das scharfe Spieltempo - in Atzenbrugg kommt erstmals bei einem kompletten Turnier die "Shot Clock" zur Anwendung - trotz des fast 7 Kilometer langen Kurses und der Hitze keine Probleme bereitet.

Jimenez hat seit Jahren viel Bezug zu Österreich. Eine Spielbahn in Atzenbrugg hat er selbst designt. Verheiratet ist der Kosmopolit aus Malaga seit 2014 in zweiter Ehe mit der gebürtigen Niederösterreicherin Susanne (Styblo, jetzt Jimenez), wohnhaft ist er in Spanien, Wien und Bad Waltersdorf in der Steiermark.

Zusammen mit dem ÖGV wurden 2018 erstmals die Jimenez & Brier Junior-Matchplay-Championships ausgetragen. Die zweite Auflage dieses im Ryder-Cup-Format gespielten Teambewerbs für Mädchen und Burschen findet 2019 in Atzenbrugg statt.