Neuper und Digruber gewinnen im Adamstal

„ProAm“ nennt sich jenes Turnier, wo sich die Stars der Szene in Vorbereitung auf ein Profiturnier mit Amateuren auf eine Golfrunde begeben. Bis Sonntag steigen im Adamstal (Bezirk Lilienfeld) die Euram-Bank-Open. Am Mittwoch wagten sich im Rahmen des ProAm-Turniers auch viele Promis auf den anspruchsvollen Kurs inmitten der niederösterreichischen Alpen.

Die kleine Erleichterung: Nachdem alle Flight-Teilnehmer an einem Loch abgeschlagen haben, wird mit dem am besten liegenden Ball weitergespielt. Am besten harmonierte der Flight rund um den englischen Pro Tom Lewis. Gemeinsam mit Ex-Skispringer Hubert Neuper, Ex-Skifahrer Marc Digruber und Red-Bull-Manager Robert Hohensinn brachte dieses Team das beste Ergebnis ins Klubhaus.

Hausherr Franz Wittmann (M.) mit Ex-ÖSV-Sportdirektor Hans Pum und Ex-Skifahrer Marc Digruber. Foto: GEPA Pictures, Mario Buehner

Hausherr Franz Wittmann war gemeinsam mit dem zweifachen Saisonsieger Matteo Manassero unterwegs. Gemeinsam mit Golfverbandspräsident Peter Enzinger und Euram-Bank-Vorstand Manfred Huber landete er im Mittelfeld.

Ebenfalls im Adamstal mit am Start: Schauspieler Serge Falck, die ORF-Moderatoren Rainer Pariasek und Dietmar Wolff, Ex-ÖSV-Sportdirektor Hans Pum, Ex-Radass Gerhard Zadrobilek und Ramsau-Bürgermeisterin Gertraud Steinacher. Übrigens: Die Gemeinde-Chefin zeichnete sich mit dem Sieg beim Longest-Drive-Bewerb aus.

Ex-Skispringer Hubert Neuper, Schauspieler Serge Falck, Ex-Radfahrer Gerhard Zadrobilek, Ex-Skifahrer Marc Digruber und Niki Wiesberger. Foto: GEPA Pictures, Mario Buehner

Die Siegerehrung für das Pro-Am Turnier fand im Anschluss an das Turnierim Klubhaus des GC Adamstal statt. Für kulinarische Leckerbissen sorgte das Team um den bekannten Haubenkoch Claus Curn.