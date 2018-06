Beim Golf-Turnier in Atzenbrugg ist der Spielbetrieb am Sonntagnachmittag wegen Gewittergefahr erneut unterbrochen worden. Matthias Schwab hatte nur noch ein Loch zu spielen.

Bei der ersten Unterbrechung ist das Spiel nach rund 80 Minuten Pause wieder aufgenommen worden.

Um 13.00 Uhr wurde wegen eines heranziehenden Unwetters und Blitzgefahr der Platz geräumt. Der führende Finne Mikko Korhonen hatte zum Zeitpunkt der Unterbrechung 3 von 18 Löcher gespielt.

Der Österreicher Matthias Schwab war bereits bei Loch elf. Nach zwei Birdies und zwei Bogeys hielt der Steirer bei Even Par für die Runde und lag mit weiterhin 6 unter Par auf Platz 20. Schwab war am Sonntag als 11. in die letzte Runde gestartet. Bereits fertig sind die Österreicher Sepp Straka (-1), Lukas Nemecz (+1) und Markus Brier (+8).