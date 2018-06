"Die Reaktionen sind überwältigend", sagte Pelley in Atzenbrugg, wo diese Woche beim Shot Clock Masters die Stoppuhr bei jedem Loch zu einer enormen Beschleunigung des Spiels geführt hatte.

Pelley hat seit seiner Übernahme als CEO einiges in der Tour verändert. Im Vorjahr wurde der Teambewerb GolfSixes sowie trotz angespannter Sponsoren-Situation europaweit die hoch dotierten Turniere der Rolex Serie (jeweils 7 Mio. Euro) eingeführt. Mehr TV-Zuschauer und deutlich höhere Preisgelder und Einnahmen für die Spieler waren laut Pelley die Folge.

"Es ist ein wunderbares Experiment"

2018 steht neben dem Belgian Knockout vor allem das Shot Clock Masters im Blickpunkt. Laut Pelley hat speziell das Thema Shot Clock für riesiges Interesse beim weltweiten TV-Publikum gesorgt. "Es ist ein wunderbares Experiment", machte Pelley klar, dass man am Thema dran bleiben werde.

"Es geht gar nicht so sehr um die Uhr. Sondern eher um die Einstellung in den Köpfen der Spieler", glaubt Pelley, dass die Pros alleine im Wissen um die Uhr schneller spielen würden. Das Ganze habe auch wichtige Auswirkung auf die Hobbyspieler, ist der Kanadier überzeugt.

Mit einer Ausrollung auf mehrere Tour-Turniere wird man aber offenbar bis zumindest 2020 warten müssen. Denn nun müsse man die Innovation vor allem mit den Spielern besprechen und dann evaluieren, so Pelley.

"Die Italiener sind großartige Partner"

Pelley hatte vor drei Jahren bei der Vergabe des Ryder Cup 2022, für den sich auch Österreich aussichtsreich beworben hatte, die Karten im letzten Moment neu gemischt. Die Vergabe an Italien war danach durchaus kritisiert worden, so sind etwa versprochene Umbauarbeiten auf dem vorgesehenen Golfplatz überfällig. "Das wird im kommenden Monat erledigt. Abgesehen davon sind die Italiener großartige Partner. Italien wird den Ryder Cup austragen", versicherte Pelley am Samstag im Zelt des Österreichischen Golf Verbandes.

Das 1-Million-Turnier im Diamond Country Club westlich von Wien hat nach dem Rückzug von Lyoness derzeit keinen Titelsponsor. Deshalb war die Tour 2018 mit dem Shot Clock Konzept und Geld eingesprungen. Pelley betonte die Bedeutung von Nationalen Offenen Meisterschaften speziell in kleineren Ländern wie Österreich oder Belgien. "Das ist enorm wichtig. Man braucht einen attraktiven Schaukasten, vor allem um junge Golfer zu erreichen und zu begeistern."

Man werde deshalb auch künftig zur Stelle sein, wenn nötig auch finanziell, versicherte Pelley. Solange es aber so begeisterungsfähige Personen wie den Club-Präsidenten und Ressort-Besitzer Christian Guzy gebe, mache er sich um das Turnier keine Sorgen.