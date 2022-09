Golf: Qualifikationsserie der World Tour macht Station im Waldviertel

Werbung

Im Zuge der World Tour Qualifying School haben die Athleten die Chance, sich einen Startplatz bei der World Tour oder der zweitklassigen Challenge Tour 2023 zu sichern. Es sei "das Sprungbrett für ambitionierte Nachwuchsspieler", erklärte ÖGV-Sportdirektor Niki Zitny. "Der ÖGV ist stolz, dass die Tour auch heuer wieder Österreich als eines der Austragungsländer das Vertrauen gegeben hat."

Insgesamt müssen drei Turnierstufen absolviert werden, Haugschlag zählt mit acht weiteren Events zur ersten Stufe. Bei jedem Turnier kommt ca. das Top-Viertel des Starterfelds in die zweite Runde, die Anfang November zeitgleich bei vier Bewerben in Spanien ausgetragen wird. Die 156 besten Golfer treten im Finale Mitte November in Tarragona über gleich sechs Runden an.

Die Tour School ist Pandemie-bedingt die letzten beiden Jahre ausgefallen. Österreich erhielt nun laut ÖGV einen Turnier-Fixplatz, den sich die Golfclubs in Ebreichsdorf und Haugschlag abwechselnd teilen. Die Teilnehmer müssen die Kosten, die bei einem Nenngeld von ca. 2.000 Euro liegen, selbst bezahlen.