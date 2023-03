St. Pölten bekommt Frauen-Team in Basketball-Bundesliga

Werbung

Seit 2021 sind die BK Duchess Klosterneuburg das Maß der Dinge im rot-weiß-roten Frauen-Basketball. Nach dem Sieg am Sonntag gegen die Basket Flames aus Wien steht man wieder im Finale der Superliga und hat gegen UBI Graz die Chance auf den Titel-Hattrick. Und auf eine perfekte Saison ohne Niederlage.

Konkurrenz für Klosterneuburger Duchess

Wilfried Schmaus ist das Mastermind hinter den SKN-Fußballfrauen. Das neue Basketballteam soll bei den Kickerinnen eingegliedert werden. Foto: Wolfgang Wallner

Die Konkurrenz für die „Herzoginnen“ ist also derzeit durchaus überschaubar. Das könnte sich aber bald ändern. Denn in St. Pölten plant man durchaus Großes: Der SKN St. Pölten will in der kommenden Saison nämlich ein Frauen-Team stellen. Eines, das gleich in der Superliga starten soll. Und durchaus mit großen Ambitionen an den Start gehen wird. Geplantes Budget: Zwischen 60.000 und 100.000 Euro.

„Mit Klosterneuburg, UBBC Graz und den Timberwolves haben derzeit nur drei Klubs sowohl ein Herren- als auch ein Frauenteam“, so SKN-Basketball-Sportchef Andreas Worenz, „leider sind dabei die Frauen aber zumeist nur ein Anhängsel. Das wollen wir ändern. Unser Plan ist es, den Mädels ein professionelles Umfeld zu bieten. In allen Bereichen.“

Professionelles Umfeld dank Fußball-Frauen

Deshalb wird man intensiv mit den SKN-Fußballerinnen zusammenarbeiten, deren Präsident Wilfried Schmaus gleich Feuer und Flamme für die Idee war. „Wir werden alles daran setzen, um die Synergien bestmöglich zu nutzen“, so Schmaus, der auch verrät, dass die Basketballerinnen wohl bei den Kickerinnen eingegliedert werden: „Der Frauen-Ballsport in der NÖ Landeshauptstadt unter einem Dach – das macht Sinn! Aber da müssen wir noch Details klären, um Nägel mit Köpfen zu machen.“

Ziel: Von Beginn an vorne mit dabei sein

Im sportlichen Bereich hat man das längst getan. So gibt’s bereits eine Trainerin, die gemeinsam mit Andreas Worenz in den nächsten Wochen ein schlagkräftiges Team formen soll: Die 32-jährige ehemalige serbische Bundesliga-Spielerin Lana Petrovic wird sowohl für die Kampfmannschaft als auch die Nachwuchsteams verantwortlich sein. Stationiert wird sie im Sportleistungszentrum St. Pölten sein. „Wir sind derzeit in vielen Gesprächen mit Spielerinnen“, so Andreas Worenz, der von einem 12-Frau-Kader ausgeht: „Zwei rot-weiß-rote Routiniers, zwei Legionärinnen und der Rest junge, hungrige Spielerinnen – ich denke, dann können wir vom Start weg durchaus reüssieren.“