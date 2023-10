Bitteres Aus in der European League

Mit einer plus Zwei-Tore-Führung vom Heimspiel reiste HYPO NÖ nach Schweden. Das Rückspiel in Schweden beim Önnereds HK war zu Beginn der Partie erneut ausgeglichen. Jedoch durch einige technische Fehler von Hypo Niederösterreich konnten die Schwedinnen in Halbzeit zwei schon bis auf sechs Toren davon ziehen, aber die Niederösterreicherinnen gaben nicht auf. Sie kämpften sich bis zum Ende der regulären Spielzeit auf ein -2 heran und mussten somit ins Siebenmeterwerfen. Dort stand es nach fünf geworfenen Siebenmetern pro Mannschaft erneut Unentschieden und im darauffolgenden Shootout mussten sich die Niederösterreicherinnen ganz knapp geschlagen geben und verpassten somit den Einzug in die dritte Qualifikationsrunde des Bewerbes.

Hypo-Trainer Feri Kovacs war nach der Niederlage sichtlich niedergeschlagen: „Die Enttäuschung direkt nach der Niederlage ist natürlich groß. Wir haben auf ein kleines Wunder in Schweden gehofft. Am Ende waren wir leider nicht routiniert genug, haben zu viele einfache Tore bekommen und die Leichten vorne nicht gemacht. Auf diesem Niveau wird das sofort bestraft. Dennoch bin ich wahnsinnig stolz auf die kämpferische Leistung meiner Mannschaft, insbesondere wie sie sich in der zweiten Spielhälfte zurückgekämpft haben, darauf gilt es in der Meisterschaft aufzubauen.“

Das nächste Spiel steht für Hypo am 21. Oktober an. Da empfangen die Kovacs-Girls Handball Graz.