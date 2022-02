Der "Doktor" gleitet in die Handball-Pension

"Jakob hat darüber bereits am Donnerstag beim Abschlusstraining auch seine Mannschaftskameraden informiert", teilte Teammanager Werner Lint die NÖN mit.

Krems-Spielmacher Jakob Jochmann hängt sein UHK-Trikot mit Saisonende an den Nagel, um sich dann voll seiner verantwortungsvollen Aufgabe als Arzt widmen zu können. Foto: UHK Krems

Dass der 29-Jährige so lange aktiv als Spitzenhandballer tätig war, grenzt ohnehin schon an ein Wunder, wenn in Betracht zieht, dass er parallel dazu auch sein Medizinstudium erfolgreich abschloss und somit auch beruflich in die Fußstapfen seines Vaters Wolfgang tritt. Der stand in den 80er-Jahren erfolgreich für die Wachauer auf der Platte.

Jakob Jochmann stieß in der Saison 2017/2018 zum UHK Krems, nachdem er bei West Wien keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr sah. Bei den "Rot-Gelben" mauserte er sich in kurzer Zeit zu einer Schlüsselfigur und hatte auch maßgeblichen Anteil am Meistertitel und Pokalsieg 2019.

Nach dem Abschluss seines Studiums 2020 begann er seine Turnusausbildung als Arzt. Auch diese Doppelbelastung war ihm auf dem Spielfeld nie anzumerken. Im Gegenteil: Er warf sich nach wie vor mit Herzblut für seine Mannschaft ins Geschehen. Und das wird wohl bis zum Saisonschluss so bleiben.

