Derbyfeuer zwischen Krems und Vöslau loderte nur auf Sparflamme

FÖRTHOF UHK KREMS - JAGS VÖSLAU 33:24 (17:12). Die Anfangsphase der Partie glich einem, von den Gastgebern ausgelösten Offensiv-Tsunami, der über die Jaguare hinwegschwappte. Nach nach nicht ganz acht Minuten hatten sie sich die Vöslauer einen 1:5-Rückstand eingehandelt. Der Außenseiter ging in der Folge aber nicht vollständig unter. Im Gegenteil. Der UHK fiel einmal mehr in sein berüchtigtes kurzzeitiges Leistungsloch, das den ambitionierten Gästen ermöglichte, sich nochmals an den den Kontrahenten heran zu kämpfen (7:6, Minute 14). Der HLA-Leader fand aber wieder schnell in die Spur zurück, weil sich mit Thomas Eichberger im UHK-Gehäuse ein nahezu unüberwindliches Hindernis in den Weg stellte. Am Ende waren es sage und schreibe sechs Strafwürfe, welche die JAGS nicht im gegnerischen Tor unterbringen konnten. Zur Pause zeigte sich das ungleiche Kräfteverhältnis zwischen Titelträger und Schlusslicht auch wieder auf dem Scoreboard .

Der klare Heimerfolg des Meisters war nicht mehr gefährdet

Auch zwei rote Karten für den UHK nach dem Seitenwechsel brachten keine entscheidende Änderung der Matchcharakteristik mehr. Der Einsatz von Nachwuchskreisläufer Sinan Alkic dauerte nicht länger als eine gute Minute, nachdem er im Übereifer einem Vöslauer auf den Fuß gestiegen und diesen dadurch zu Fall gebracht hatte. Die zweite "Rote" für Gábor Hajdú war umstrittener und führte nach Spielschluss noch zu heftigen Diskussionen des Kremser Abwehrstrategen mit den Referees. Für die Gäste sprach, dass sie trotz des klaren Rückstands nie aufsteckten und im Angriff Teilerfolge vorzuweisen hatten. Hier konnte sich vor allem der Deutsche Marian Teubert gut in Szene setzen. Am klaren Sieg der Heimischen konnte auch er nicht mehr rütteln. Aufgrund des unterschiedlichen Kräfteverhältnisses der beiden Teams loderte das Derbyfeuer in den sechzig Minuten aber nur auf Sparflamme.

Tore UHK Krems: Julian Pratschner (7/1), Matthias Führer (4), Benedikt Rudischer (4/2), Daniel Dicker (4), Kenan Hasecic (3), Stephan Wiesbauer (2), Marko Simek (2), Lukas Nikolic (2), Romas Kirveliavičius (1), Mario Lippitsch (1), Sebastian Feichtinger (1), Thomas Eichberger (1), Paul Hofmann (1).

Tore JAGS Vöslau: Marian Teubert (7/2), Fabian Posch (4), Emil Scheichner (3), Philip Schuster (3/1), Julian Riedner (3), Moritz Doblhoff-Dier (2).Raphael Muck (1), Ole-Gunnar Steinhagen (1),