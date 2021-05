Endstation "Hollgasse" für den UHK-Express .

Die Kremser Handballer lieferten den Fivers schon wie in der ersten Auseinandersetzung einen tollen Fight auf Augenhöhe. Dass die Wiener diese hautenge Partie neuerlich für sich entschieden, lag hauptsächlich wieder einmal daran, dass Filzwieser & Co in der Crunchtime entschlossener beim Realisieren ihrer Chancen waren. UHK-Coach Ibish Thaqi zog nach der ersten Enttäuschung dennoch ein positives Resumee über die Saison: "Wer hätte im November gedacht, dass wir nach dem Fehlstart noch um den Einzug ins HLA-Finale kämpfen werden? Ich kann stolz auf meine Burschen sein!"