Kremser stürmen an die Tabellenspitze

BT FÜCHSE - FÖRTHOF UHK KREMS 28:32 (12:18). Im Gegensatz zu den letzten Partien legten die "Gelb-Roten" einen gelungenen Start hin, dem die Gastgeber vorerst nichts entgegen zu setzen hatten. Dabei reisten die Kremser ohne ihre rechte Flügelzange in die Steiermark. Stephan Wiesbauer musste wegen eines Muskelfaserrisses passen, Routinier Matthias Führer leidet noch immer an den Folgen seiner Corona-Erkrankung. Trainer Ibish Thaqi war zum Improvisieren gezwungen und ließ Gašper Hrastnik zu Beginn als Rechtsaußen auflaufen. Zwischenzeitlich wechselte der Slowene auch auf seine Stammposition im Aufbau. Dann bekam Youngster Jakob Schwanzer Einsatzzeiten auf der Außenposition. Nach einer Viertelstunde führte die Truppe von Ibish Thaqi bereits klar mit 9:4. Der Deckungsblock agierte entschlossener als zuletzt und in der Offensive traf der UHK-Rückraum mit einem überragenden Sebastian Feichtinger nach Belieben. Zur Halbzeit schien nur noch die Höhe des Sieges fraglich.

Füchse "muckten" noch einmal kurz auf

Dem war aber nicht so. Bruck/Trofaiach stellte sich besser auf das Angriffsspiel von Kirveliavičius & Co ein, sodass sich die Füchse zwischenzeitlich noch einmal auf 18:21 heranpirschten (39.).Gleich danach scheiterte Jakob Jochmann mit einem Strafwurf an Goalie Jasarević. Im Gegenzug machte Keeper Ivan Budalić mittels Glanzparade eine Topchance des Gegners zunichte. So wurde es langsam nötig, dass die Kremser auf dem Spielfeld wieder in ihre Favoritenrolle schlüpften. Dabei profitierten sie auch von der Inkonsequenz der Gastgeber im Abschluss. Der UHK machte wieder ernst und zog durch Treffer von Tobias Auß, Gašper Hrastnik und Lukas Nikolic auf 26:21 (50.) davon. Damit wurde den ambitionierten Heimischen endgültig der Wind aus den Segeln genommen. In den Schlussminuten schalteten die Wachauer ein wenig in den Schongang, brachten aber beide Punkte, sowie die Führung in der HLA-Meisterliga problemlos ins Trockene.

Kein Wunder, dass Krems-Trainer Ibish Thaqi ein zufriedenes Resümee ziehen konnte: "Man kann immer ein Haar in der Suppe finden, aber Faktum ist, dass wir mit nur vier Minuspunkten neuer HLA-Leader sind und das völlig verdient. Der erste Spielabschnitt mit vielen guten Lösungen entsprach voll meinen Vorstellungen. Dass bei einer klaren Führung die Konzentration der Spieler etwas nachlässt, ist verständlich."

Tore UHK Krems: Sebastian Feichtinger (8), Romas Kirveliavičius (6), Tobias Auß (5), Gašper Hrastnik (4), Jakob Jochmann (5/3), Fabian Posch (3), Lukas Nikolic (1),