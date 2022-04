Mutinjektion für Kremser vor dem Viertelfinale

Werbung

FÖRTHOF UHK KREMS - HSG BÄRNBACH/KÖFLACH 38:22 (22:10). Dreißig Sekunden lang durfte sich die Spielgemeinschaft über eine Führung freuen, als Klemen Cehte seine Farben mit 2:1 in Führung brachte, dann wurden die Steirer vom UHK-Express richtiggehend überrollt. Dass Tabellenschlusslicht fand keine Mittel, den Kremser Defensivblock entscheidend zu knacken. Zahlreiche überhastete Würfe prallten in der Folge an der gelb-roten Wand ab. Fand das Spielgerät doch einmal den Weg in Richtung Gehäuse der Gastgeber, war des Öfteren bei Goalie Thomas Eichberger Endstation. Davon profitierten vor allem auch die Wachauer Flügelflitzer, für die sich zahlreiche Kontermöglichkeiten mittels erster und zweiter Welle ergaben. So lagen Simek & Co bereits nach knapp elf Minuten mit 10:4 voran, bis zur Pause summierte sich der Vorsprung auf satte zwölf Treffer.

UHK-Torlawine bremst sich ein wenig ein

Die rund 900 UHK-Fans spekulierten schon mit einem Rekordscore, als die Kremser nach 40 Minuten mit 29:14 voran lagen. Danach ließ aber die Effektivität im Angriff ein wenig nach. Trainer Ibish Thaqi nützte die klare Angelegenheit für sein Team für zahlreiche Rochaden, sodass die Wachauer am Ende knapp an der magischen 40er-Marke vorbeischrammten, den HLA-Grunddurchgang mit einem Erfolgserlebnis abschlossen, ein Erfolgserlebnis, das sie vor dem Viertelfinale nach den Pleiten in Hard und in Linz auch bitter nötig hatten.

Tore UHK Krems: Matthias Führer (8); Jakob Jochmann (6/4), Fabian Posch (5), Tobias Auß (3), Gašper Hrastnik (3), Marko Simek (2), Kenan Hasecic (2), Stephan Wiesbauer (2), Gábor Hajdú (2), Benedikt Rudischer (2), Sebastian Feichtinger (2), Lukas Nikolic (1).