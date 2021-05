Die Halle war hübsch geschmückt. Der Hypo-Nachwuchs malte bunte "Go Hypo"-Plakate, diese hingen vor der Kabine und auf der Glasfront vor der Tribüne. Für die Südstädterinnen gab es also eine besondere Motivation vor dem ersten Finalspiel gegen Atzgersdorf. Hypo ging von Haus als leichter Favorit ins Traumfinale, jener beider Teams die gesamte Saison die Liga dominierten. Die Südstädterinnen gewannen die erste Saisonbegegnung und das Cupfinale gegen die Wienerinnen. Im letzten Aufeinandertreffen ruinierte Atzgersdorf der ersatzgeschwächten Kovacs-Truppe aber den perfekten Grunddurchgang.

Offensive Schwächephase blieb unbestraft

In Finale Nummer eins gelang Atzgersdorfs Kristina Dramac der erste Treffer. Es sollte die einzige Führung der Gäste bleiben. Danach setzte sich Hypo Schritt für Schritt ab. Bis Mitte der ersten Hälfte wuchs der Vorsprung auf fünf Tore an. Doch danach riss bei Hypo komplett der Faden. Dem Rekordmeister gelang sieben Minuten kein einziges Tor. Der Vorsprung blieb aber konstant, weil auch Atzgersdorf in dieser Phase nur ein einziges Mal anschrieb. Mit 13:9 ging es in die Halbzeitpause.

Atzgersdorf scheitert an Aufholjagd

Nach dem Seitenwechsel kämpfte Atzgersdorf aufopferungsvoll, hielt das Match offen, kam auch immer wieder bis auf drei Tore an Hypo heran. Die Ideen und die Kraft für eine echte Aufholjagd fehlte allerdings, daran änderte auch nichts, dass Hypo-Kreisläuferin Stefanie Kaiser bereits nach 31 Minuten mit drei Zwei Minuten-Strafen auf die Tribüne musste. Hypo siegte schlussendlich mit 25:20, stellt in der Finalserie auf 1:0 und hat damit am Sonntag (18.10 Uhr) in Wien bereits den ersten Matchball auf den Meistertitel.

Die Hypo-Deckung war wie eine Wand

"Einfach war es keinesfalls. Hätten wir einmal kurz nachgelassen, hätte die Partie auch noch kippen können", sagte Hypos Aufbauspielerin Johanna Schindler im ORF-Interview und Topscorerin Yvonne Riesenhuber (fünf Tore) nannte die Gründe für den Erfolg: "Wir haben eine Wahnsinns-Deckung gespielt, waren wie eine Wand. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft. Am Sonntag wird es wieder ein spannender Kampf. Die Chancen stehen 50 zu 50.“