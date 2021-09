Hypo Niederösterreich hat sich auch die zweite Auflage des WHA SUPERCUP gesichert, schlug Mittwochabend im BSFZ Südstadt – wie schon bei der Premiere vor einem Jahr – WAT Atzgersdorf souverän, setzte sich zum Saisonauftakt 31:23 (17:12) durch. Das Team von Headcoach Feri Kovacs hatte bereits in der vergangenen Saison alle Finalspiele gegen die Wienerinnen gewinnen können.

Atzgersdorf bot nur anfangs Paroli

Die Anfangsphase gehörte allerdings den Gästen. Atzgersdorf ging zu Beginn ein hohes Tempo, lag auch 4:2 und 5:3 in Führung. Doch mit Fortdauer bekam die Hypo NÖ-Deckung mehr Zugriff, glich durch Rückkehrerin Nina Neidhart zum 5:5 aus. Sabrina Hödl sorgte wenig später für die erstmalige Führung der Südstädterinnen. Noch einmal konnte Atzgersdorf denn Gleichstand (6:6) herstellen, lief aber in Folge nur noch hinterher. Ein 4:0-Run sorgte für eine 5-Tore-Führung (15:10) des Favoriten. Nach der Pause baute dieser seinen Vorsprung kontinuierlich aus, lag in 55. Minute erstmals mit +10 voran. In der Schlussphase gelang Atzgersdorf nur noch eine kleine Ergebniskosmetik.

Beste Torschützinnen waren Claudia Wess (7 Tore, Nina Neidhart (5) und Mirela Dedic (5) bzw. Anabel Cosic (9 Tore), Kristina Dramac (5) und Lilli Gschwentner (4). Die erste Runde der WHA-Meisterliga steigt am Samstag, 11. September.

Hypo NÖ-Coach Feri Kovacs: „Gratulation an meine Spielerinnen. Sie waren in der Deckung beweglich, haben auch schnell gespielt, aber zu viele Chancen liegengelassen. Die Vorbereitung verlief allerdings aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen auch nicht perfekt. Atzgersdorf hat eine gute Mannschaft, drei starke Spielerinnen haben ihnen gefehlt. Wenn diese wieder dabei sind, können sie das Tempo sicher länger hochhalten", sagt der Trainer im Interview mit ORF Sport +.

Atzgersdorf-Coach Olivier Haunold: „Wir haben phasenweise gut gespielt, aber noch nicht die Konstanz. Die Spielerinnen schließen immer wieder zu früh ab. Unser starken Phasen müssen einfach länger werden!“