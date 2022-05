Handball Hypo NÖ holte zum 33. Mal den Cup-Titel

H ypo Niederösterreich hat am Samstag zum bereits 33. Mal den Cup im österreichischen Frauen-Handball gewonnen. Die Favoritinnen setzten sich im niederösterreichischen Duell mit UHC Stockerau in Hard am Ende noch klar mit 24:17 (10:9) durch.