Hypo NÖ startet als Favorit in den Supercup

Werbung

95 Tage nach dem letzten Aufeinandertreffen stehen sich Titelverteidiger Hypo Niederösterreich und Herausforderer WAT Atzgersdorf am Samstag (21 Uhr) beim Saison-Opening im WHA Supercup in Krems gegenüber. In beiden Teams gab es zahlreiche Veränderungen. Zum dritten Mal duellieren sich in der Women Handball Austria (WHA) der amtierende Meister und Pokalsieger im Supercup.

Und zum dritten Mal lautet am Samstagabend (ORF Sport+ und LAOLA1) das Duell Hypo Niederösterreich gegen WAT Atzgersdorf. Bislang gingen immer die Handballerinnen aus der Südstadt als Sieger vom Parkett. Bereits um 19 Uhr steht bei der Doppelveranstaltung der HLA-Supercup der Herren zwischen Förthof UHK Krems und Bregenz Handball auf dem Programm.

Umbruch bei Atzgersdorf

Bei den Wienerinnen gab es im Sommer einen großen Umbruch. Mit Kristina Dramac (Zagreb), Johanna Failmayer, Lilly Fehringer (beide Hypo Niederösterreich), Vanessa Geringer (WV Jags) sowie Sandra Mahr, Melanie Sujer, Joy Estelle Luxinger und Annika Zlabinger (alle Karriereende) sind gleich acht Spielerinnen nicht mehr dabei. Neu im Wiener Team sind die Kolundzic-Zwillinge (32), die zuletzt in Mainz aufliefen.

Nina stand bereits im Tor der serbischen Nationalmannschaft, Tina spielt im linken Rückraum. Als Spielmacherin wurde die Deutsche Luca Tesche (22) aus Solingen verpflichtet. Nach ihrer schweren Knieverletzung vor zwei Jahren startet Djellza Hetemaj (20) ihr Comeback. Dafür fehlen im Supercup gegen Hypo Niederösterreich verletzungsbedingt Anabel Cosic und Ines Lovric.

„Von der Papierform her ist alles klar. Nach den vielen Abgängen ist es für den neuen Trainer Danijel Miloradovic eine große Herausforderung, ein neues Team zu formen“, betont Atzgersdorf-Obmann Christian Mahr. Der Vizemeister hat sich intensiv vorbereitet. Zuversichtlich stimmt das Testspiel gegen Topclub Zagreb. „In der ersten Halbzeit lagen wir nur mit einem Tor zurück. Aber uns fehlt es noch an Konstanz“, so Mahr.

Hypo will wieder drei Titel

Auch bei Favorit Hypo Niederösterreich gab es etliche Veränderungen im Kader. Steffi Kaiser (Blomberg), Ana Pandza (Podravka) sowie Anna Hajgato, Kata Gorza und Elena Berlini sind nicht mehr dabei. Neu im Team des Serienmeisters sind Nationaltorfrau Petra Blazek (Thüringer HC), Kreisläuferin Jovana Stojanovic (Graz), Linksaußen Zeliha Puls sowie die beiden Atzgersdorferinnen Johanna Failmayer und Lilly Fehringer.

„Wir haben die Qualität gehalten, die Abgänge adäquat ersetzt. Wir brauchen aber noch etwas Zeit, um uns einzuspielen. Auch in dieser Saison sind drei Titel unser Ziel“, macht Hypo-Coach Ferenc Kovacs klar. Nora Leitner und Petra Blazek waren zuletzt angeschlagen, sind aber am Samstag im WHA Supercup gegen Atzgersdorf mit dabei. Nationalspielerin Mirela Dedic befindet sich nach ihrem Kreuzbandriss in der Reha und plant im Jänner im Comeback.