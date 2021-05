Hypo Niederösterreich kürte sich zum 43. Mal zum österreichischen Damen-Handball-Meister. Die Südstädterinnen gewannen Sonntagabend das zweite Spiel der "Best-of-3"-WHA-Finalserie bei WAT Atzgersdorf 27:24 (10:12) und holten sich den Titel von den Wienerinnen, sie triumphierten 2019, zurück. Das erste Finalduell hatte Hypo in seiner Heimhalle 25:20 für sich entschieden.

Die Zuschauer in der Hans-Lackner-Halle erlebten ein hochdramatisches Spiel, in dem Atzgersdorf wesentlich besser startete als am Donnerstag. Die beiden besten Teams Österreichs lieferten einander ein Duell auf Augenhöhe. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahmen die Gastgeberinnen angeführt von Topscorerin Johanna Reichert und einer starken Torhüterin Nicole Ivkic das Kommando, führten zur Pause mit zwei Toren Vorsprung und legten nach Wiederbeginn gleich nach. Doch mit drei Toren in Folge zog Hypo postwendend gleich, um sich allerdings wenig später erneut mit drei Tore-Rückstand konfrontiert zu sehen.

Die Schlussphase gehörte aber dem Rekordchampion: mit einem 7:1-Lauf stellte Hypo auf 23:20, und ließ sich in den letzten acht Minuten die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, auch wenn Atzgersdorf noch zweimal auf ein Tor herankam (22:23 und 24:25). Claudia Wess und Johanna Bauer machten mit ihren Treffern den Sack zu. Atzgersdorf verlor nicht nur die Partie, sondern kurz vor Schluss auch Anabel Cosic durch eine Verletzung. Heim-Trainer Olivier Haunold haderte nach Spielende mit einigen Entscheidungen der Unparteiischen.

„Schiedsrichter-Entscheidungen – auch falsch – gehören zum Spiel. Ich war ebenfalls nicht immer mit allem einverstanden. Sie sind auch Menschen. Das war ein dynamisches, emotionsgeladenes Spiel, das ist schwer zu pfeifen“, meinte Hypo-Pendant Ferenc Kovacs im ORF-Interview: „Ich bin sehr stolz auf mein Team. Wir haben den Pokal und auch den Supercup gewonnen. Wir hatten es im April nach unserer Covid-Pause schwer, weil wir da viel nachholen mussten.“