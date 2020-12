UHK KREMS - FIVERS MARGARETEN 29:32 (14:15).

Los ging es aber genauso wie in den letzten Partien: mit einem fatalen Fehlstart. Nach zwölf Minuten lagen die Wiener bereits mit 7:3 voran, ehe sich die Wachauer auf das perfekte Umschaltspiel der Gäste besser einstellten. Den möglichen Turnaround verhinderte die Pausensirene, als Gašper Hrastnik in Minute 30 den erstmaligen Ausgleich zum 14:14 erzielte. Der UHK-Legionär kassierte gleich danach eine unnötige Zweiminuten-Strafe und Marin Martinovic verwertete den Strafwurf zur knappen Fivers-Halbzeit-Führung.

Aufbäumen gegen die Niederlage blieb unbelohnt

Nach Wiederbeginn ging es fünf Minuten im Gleichschritt weiter (Tor durch Hrastnik zum 18:18), ehe die "Rot-Gelben" erneut in ein veritables Tief schlitterten. Maßgeblichen Anteil am Oberwasser der Margaretner hatte Tormann Wolfgang Filzwieser. Der frühere Kremser Keeper kam am Ende auf eine Erfolgsquote von 32 Prozent an abgewehrten Bällen. Auch Shooting-Star Lukas Hutecek, den UHK-Abwehrspezialist Gabor Hàjdu lange gut im Griff gehabt hatte, kam langsam auf Touren und festigte mit seinem Treffer zum 21:26 (43.) die Führung des Favoriten. Die Kremser, angeführt von Jakob Jochmann, warfen aber nicht die Flinte ins Korn, sondern kämpften sich noch einmal heran. Ibish Thaqi schickte dabei auch Lukas Nikolic auf die Platte. Der 19-Jährige rechtfertigte zuerst des Trainers Vertrauen mit zwei schönen Treffern gegen sein Ex-Team, mutierte wenig später aber zum Pechvogel seiner Mannschaft. Beim Stand von 29:31, zwei Minuten vor dem Ende, fand er nämlich bei einem Gegenstoß in Wolfgang Filzwieser seinen Meister. Echt ärgerlich! Dem UHK lief in der Folge die Zeit davon. Marin Martinovic setzte mit dem 29:32 per Siebenmeter sechs Sekunden vor Spielschluss den Schlusspunkt für die Statistik.

Tore UHK Krems: Jakob Jochmann (8/4), Tobias Auß (4), Fabian Posch (1), Kenan Hasecic (3), Gabor Hàjdu (2), Gunnar Prokop (2), David Nigg (1), Marko Simek (3), Gašper Hrastnik (3) und Lukas Nikolic (2).